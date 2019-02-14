Sự thật thông tin kẻ sát hại nữ sinh giao gà là con cháu cán bộ công an

Xã hội 14/02/2019 15:05

Trước thông tin nghi phạm Vương Văn Hùng là cháu của tướng công an về hưu, phía gia đình đã lên tiếng bác bỏ.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nghi phạm Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) kẻ sát hại nữ sinh giao gà là cháu nội của Tướng Công an Nguyễn Trọng Tháp - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu về hưu, hiện sống ở Quảng Ninh khiến dư luận xôn xao.

Sáng nay (14/2), chị Phan Kim Yến (vợ anh Nguyễn Trọng Thắng, con dâu tướng Nguyễn Trọng Tháp), ngụ xã miền núi An Sinh, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên với Vietnamnet.

Chị Yến khẳng định ông Tháp chỉ có 5 người con và không hề có người cháu nào tên Hùng. Đặc biệt, sau khi xem hình ảnh của nghi phạm Vương Văn Hùng để nhận diện thì chị Yến khẳng định gia đình không biết người này là ai, thông tin lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật.

Sự thật thông tin kẻ sát hại nữ sinh giao gà là con cháu cán bộ công an - Ảnh 1
Nghi phạm Vương Văn Hùng - Ảnh: Internet

Cũng theo chị Yến, sau chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Nguyễn Trọng Tháp được giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Sau khi về hưu, ông Tháp về quê an hưởng tuổi già. Khoảng vài năm trở lại đây cụ ông bị tai biến, hiện đang trị bệnh trên Hà Nội. Các con của ông Tháp đều thành đạt, người làm kinh doanh, người làm bác sĩ và được mọi người nể trọng.

Đại tá Tráng A Tủa, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết Ban chuyên án vẫn đang xác minh nhân thân của đối tượng Vương Văn Hùng.

Theo thông tin ban đầu, quê gốc ở Hải Dương nhưng Hùng sinh ra lớn lên ở huyện Tuần Giáo (Điện Biên). Khi bố mẹ ly hôn, Hùng sống với mẹ và đổi sang họ mẹ.

Vương Văn Hùng có một quá khứ bất hảo, từng có 3 tiền án, 1 tiền sự. Chính vì vào tù ra tội như cơm bữa nên hắn ta rất lỳ lợm, có nhiều chiêu trò đối phó với các điều tra viên. Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được cơ quan công an đấu tranh làm rõ.

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