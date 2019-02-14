Bình thường, gia đình Duyên chỉ làm long nhãn và trồng lan, nuôi gà là công việc làm thêm vào dịp cuối năm. Trong dịp Tết năm nay, vì gà ế nên mặc dù đã bán đến chiều 30 Tết nhưng vẫn còn đến hàng trăm con.

Được biết, gia đình nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên (22 tuổi, trú tại Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) có hai chị em. Cả hai đều đi học dưới Thái Nguyên.

Theo đó, người đàn ông này ăn mặc sạch sẽ, bảnh bao, hứa sẽ mua cả lồng nên khi được đặt đi giao gà, Duyên đã đi giao ngay.

Ngay trong buổi chiều hôm đó, gia đình vô cùng vui mừng khi có người đàn ông đến hỏi mua gà với số lượng lớn.

Trong cuộc trao đổi với một số cơ quan báo chí, gia đình Duyên cho biết vào khoảng 20 giờ đêm 30 Tết, chị gái có gọi cho Duyên. Trong cuộc gọi cuối cùng, Duyên không nói gì mà chỉ có tiếng gió rít như đi xe, sau đó thì mọi người không liên lạc được với Duyên nữa.

Thi thể của Duyên được tìm thấy trong tình trạng chỉ mặc quần lót và áo, mũ bảo hiểm úp lên mặt - Ảnh: Internet

Sau cuộc gọi kỳ lạ này, gia đình đã huy động rất nhiều người tìm kiếm tung tích của Duyên, báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng và nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ nhưng đều vô vọng.

Vào ngày mùng 3 Tết (tức ngày 7/2), người thân đau đớn nhận được tin Duyên tử vong, thi thể nằm cạnh chuồng lợn tại ngôi nhà hoang.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào chiều 30 Tết (4/2), nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên cùng mẹ bán gà tại chợ Mường Thanh, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ thì có một người đàn ông khoảng 36 đến 38 tuổi hỏi mua gà với số lượng lớn. Khoảng 18 giờ cùng ngày, người đàn ông này gọi đặt 10 con gà và yêu cầu giao đến khu vực chợ C13 phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ (giáp với khu vực phát hiện thi thể nạn nhân).

Khu vực tìm thấy thi thể của Duyên - Ảnh: Internet

Sau đó, vì không thể liên lạc với Duyên nên người nhà đã tổ chức tìm kiếm và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Khi rời khỏi nhà, nạn nhân mặc một chiếc áo khoác trắng, điều khiển xe máy hiệu Wave LX mang biển số 27H -7407.

Đến khoảng 10 giờ sáng mùng 3 Tết, người dân ở khu vực đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên phát hiện thi thể Duyên trong tình trạng chỉ mặc áo khoác và quần lót, mũ bảo hiểm úp trên mặt ở khu vực chuồng lợn của một ngôi nhà vắng chủ.

Sau khi nhận được tin báo của người nhà nạn nhân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến ngày 10/2 vừa qua, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ đối tượng Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) - nghi phạm sát hại nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên.

Nghi phạm Vương Văn Hùng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hùng đã khai nhận giết nạn nhân để cướp tài sản. Trước đó, Hùng đã 4 lần vi phạm pháp luật và có 3 tiền án.