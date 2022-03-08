Sự thật đằng sau bó hoa "khủng" nhất 8/3 làm từ 100 cây vàng, người đàn ông chỉ là nhân viên tự ý lấy hình khoe lên MXH

Xã hội 08/03/2022 15:34

Chủ shop hoa cho biết người đàn ông khoe bó hoa chỉ là thợ tại shop, người này đã tự ý lấy hình ảnh bó hoa đính vàng và đăng lên mạng xã hội.

Mới đây, MXH rầm rộ trước hình ảnh về một bó hoa gắn 100 cây vàng 9999, đặc biệt tại thời điểm giá vàng lên cao đến hơn 70 triệu đồng/lượng. Người đăng tải những hình ảnh về bó hoa này có tên M.Đ, anh tự nhận mình là chủ một shop hoa và đã được khách tin tưởng đặt làm bó hoa độc nhất vô nhị này.

Sự thật đằng sau bó hoa 'khủng' nhất 8/3 làm từ 100 cây vàng, người đàn ông chỉ là nhân viên tự ý lấy hình khoe lên MXH - Ảnh 1

M.Đ cho biết cách đây vài ngày, có một vị khách khoảng 50 tuổi ở Cần Thơ đến shop hoa của anh đặt làm bó hoa " vàng " tặng vợ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Theo yêu cầu của khách, bó hoa sử dụng hoa bi trắng, bên ngoài bọc giấy gói màu đỏ nhung, đặc biệt là đính 100 cây vàng 9999.

Người này còn thông tin rằng do tiệm của mình đã có 10 năm kinh nghiệm và được sự tin tưởng tuyệt đối từ khách hàng nên họ mới dám giao số vàng nhiều như thế để M.Đ gia công.

Sự thật đằng sau bó hoa 'khủng' nhất 8/3 làm từ 100 cây vàng, người đàn ông chỉ là nhân viên tự ý lấy hình khoe lên MXH - Ảnh 2

Tuy nhiên, thực chất, người này không phải chủ của shop đã làm ra bó hoa. Được biết, sản phẩm bó hoa 100 cây vàng này là của shop N.D. Dẫn tin từ Người Lao Động, chủ shop hoa này bức xúc: "M.Đ là thợ tại shop của tôi, mới vào làm việc chưa đầy 2 tháng. Sản phẩm bó hoa đính 100 cây vàng là sản phẩm của shop. M.Đ làm gì có shop hoa. Sau vụ việc, Đ. đã nghỉ làm. Bó hoa này là của một vị khách tại Đà Nẵng giao shop làm để tặng cho người thân ở Cần Thơ".

Liên hệ với M.Đ để làm rõ vụ việc nhưng Đ. nói "không có thời gian để phỏng vấn". Hiện video giới thiệu về bó hoa 100 cây vàng của M.Đ đã gỡ bỏ khỏi Tik Tok.

 

Từ khóa:   hoa vàng hoa bằng vàng hoa 8/3

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