'Sốt xình xịch' khoảnh khắc con cháu sum vầy tặng quà 'siêu đặc biệt' nhân ngày 8/3 cho bà, biết được câu chuyện đằng sau ai nấy đều chực trào nước mắt xúc động

Mới đây, trên MXH sốt xình xịch khoảnh khắc tặng quà cho mẹ nhân dịp 8/3 khiến nhiều người chia sẻ rầm rộ.
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Mới đây, trên MXH sốt xình xịch khoảnh khắc tặng quà cho mẹ nhân dịp 8/3 khiến nhiều người chia sẻ rầm rộ. Độ hot của những bức ảnh nằm ở việc, không gian tổ chức 8/3 lại chính là bệnh viện.
Theo đó, vào tối qua (7/3), tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (TP.Vinh, Nghệ An) xuất hiện cảnh cả gia đình là F0 đã khỏi bệnh vào viện tặng mẹ, tặng bà bó hoa hồng đỏ rực, ở giữa kết hình trái tim với chữ "Mẹ".
Trên các diễn đàn MXH còn đính kèm dòng chú thích: "Khoảnh khắc xúc động, cả nhà 7 người đều F0 hết nhưng đã khỏi. Riêng bà do tuổi cao nên lo hậu Covid-19 được đưa vào viện theo dõi. Nhân ngày 8/3, con cháu mua hoa vào hát chúc mừng bà".
Qua những hình ảnh được dăng tải, nụ cười kèm ánh mắt xúc động của cụ bà đủ chứng tỏ cụ hạnh phúc đến nhường nào khi thấy con cháu quây quần, hát hò chúc mừng ngày 8/3.
Chẳng cần quà cáp cầu kỳ, tổ chức linh đình, khoảnh khắc đơn giản với 1 bó hoa, 1 bài hát cũng đủ khiến CĐM xúc động. Giây phút cả phòng cùng nắm tay và hát vang ca khúc "Bông hồng tặng cô" được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ kèm nhiều lời chúc cụ bà mau khỏe.