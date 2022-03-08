'Sốt xình xịch' khoảnh khắc con cháu sum vầy tặng quà 'siêu đặc biệt' nhân ngày 8/3 cho bà, biết được câu chuyện đằng sau ai nấy đều chực trào nước mắt xúc động

Mới đây, trên MXH sốt xình xịch khoảnh khắc tặng quà cho mẹ nhân dịp 8/3 khiến nhiều người chia sẻ rầm rộ. Độ hot của những bức ảnh nằm ở việc, không gian tổ chức 8/3 lại chính là bệnh viện.

Bài đăng thu hút nhiều lượt yêu thích và tương tác từ CĐM - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, vào tối qua (7/3), tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (TP.Vinh, Nghệ An) xuất hiện cảnh cả gia đình là F0 đã khỏi bệnh vào viện tặng mẹ, tặng bà bó hoa hồng đỏ rực, ở giữa kết hình trái tim với chữ "Mẹ".