'Sốt xình xịch' khoảnh khắc con cháu sum vầy tặng quà 'siêu đặc biệt' nhân ngày 8/3 cho bà, biết được câu chuyện đằng sau ai nấy đều chực trào nước mắt xúc động

Xã hội 08/03/2022 15:01

Mới đây, trên MXH sốt xình xịch khoảnh khắc tặng quà cho mẹ nhân dịp 8/3 khiến nhiều người chia sẻ rầm rộ.

Mới đây, trên MXH sốt xình xịch khoảnh khắc tặng quà cho mẹ nhân dịp 8/3 khiến nhiều người chia sẻ rầm rộ. Độ hot của những bức ảnh nằm ở việc, không gian tổ chức 8/3 lại chính là bệnh viện.

'Sốt xình xịch' khoảnh khắc con cháu sum vầy tặng quà 'siêu đặc biệt' nhân ngày 8/3 cho bà, biết được câu chuyện đằng sau ai nấy đều chực trào nước mắt xúc động - Ảnh 1
Bài đăng thu hút nhiều lượt yêu thích và tương tác từ CĐM - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, vào tối qua (7/3), tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (TP.Vinh, Nghệ An) xuất hiện cảnh cả gia đình là F0 đã khỏi bệnh vào viện tặng mẹ, tặng bà bó hoa hồng đỏ rực, ở giữa kết hình trái tim với chữ "Mẹ".

'Sốt xình xịch' khoảnh khắc con cháu sum vầy tặng quà 'siêu đặc biệt' nhân ngày 8/3 cho bà, biết được câu chuyện đằng sau ai nấy đều chực trào nước mắt xúc động - Ảnh 2
Nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của người cháu và ánh lên từ đôi mắt cụ bà - Ảnh: Fanpage Nghệ An

Trên các diễn đàn MXH còn đính kèm dòng chú thích: "Khoảnh khắc xúc động, cả nhà 7 người đều F0 hết nhưng đã khỏi. Riêng bà do tuổi cao nên lo hậu Covid-19 được đưa vào viện theo dõi. Nhân ngày 8/3, con cháu mua hoa vào hát chúc mừng bà". 

'Sốt xình xịch' khoảnh khắc con cháu sum vầy tặng quà 'siêu đặc biệt' nhân ngày 8/3 cho bà, biết được câu chuyện đằng sau ai nấy đều chực trào nước mắt xúc động - Ảnh 3
Bó hoa 'đẹp nhất' trong ngày 8/3 - Ảnh: Fanpage Nghệ An

Qua những hình ảnh được dăng tải, nụ cười kèm ánh mắt xúc động của cụ bà đủ chứng tỏ cụ hạnh phúc đến nhường nào khi thấy con cháu quây quần, hát hò chúc mừng ngày 8/3. 

Chẳng cần quà cáp cầu kỳ, tổ chức linh đình, khoảnh khắc đơn giản với 1 bó hoa, 1 bài hát cũng đủ khiến CĐM xúc động. Giây phút cả phòng cùng nắm tay và hát vang ca khúc "Bông hồng tặng cô" được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ kèm nhiều lời chúc cụ bà mau khỏe.

Xúc động hình ảnh người dân Hội An thả hàng nghìn hoa đăng để cầu nguyện cho những nạn nhân trong vụ lật tàu

Xúc động hình ảnh người dân Hội An thả hàng nghìn hoa đăng để cầu nguyện cho những nạn nhân trong vụ lật tàu

Vào ngày 3/3, người dân Hội An đã thả hàng nghìn hoa đăng trên biển Cửa Đại để tưởng niệm những nạn nhân xấu số trong vụ chìm tàu thương tâm vừa qua.

Xem thêm
Từ khóa:   ngày 8/3 câu chuyện xúc động COVID-19 8/3 nên tặng quà gì

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số