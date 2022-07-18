'Sốc nặng' bé gái khoảng 4 tuổi ngồi trên người tài xế, xoay vô lăng điều khiển xe ô tô trên chạy đường

Xã hội 18/07/2022 14:08

Người dân đi đường không khỏi hốt hoảng khi chứng kiến cảnh một bé gái điều khiển xe ô tô trên phố.

Theo báo Thanh Niên, sáng ngày 18/7, thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết vừa chỉ đạo Đội CSGT Công an TP.Mỹ Tho xác minh, cũng cố hồ sơ xử lý tài xế ô tô 4 chỗ để bé gái ngồi trên người và cầm vô lăng điều khiển xe lưu thông trên đường Rạch Gầm. Vụ việc được người dân quay clip đăng lên mạng xã hội.

'Sốc nặng' bé gái khoảng 4 tuổi ngồi trên người tài xế, xoay vô lăng điều khiển xe ô tô trên chạy đường - Ảnh 1
Nhiều người hoảng hốt khi thấy bé gái ngồi trên người tài xế cầm vô lăng điều khiển xe - Ảnh: Thanh Niên

Liên quan đến vụ việc, theo báo Công an nhân dân, anh N.H.Đ. ngụ TP. Mỹ Tho cho biết, khoảng 9h20 ngày 17/7 khi anh đang trên đường đi làm. Khi anh Đ đang đi qua đoạn đường Rạch Gầm hướng ra ngã tư đường Lê Lợi thuộc phường 1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang thì bất ngờ chứng kiến cảnh tài xế xe ô tô con loại 4 chỗ cùng bé gái khoảng 4 tuổi ngồi trên người.

'Sốc nặng' bé gái khoảng 4 tuổi ngồi trên người tài xế, xoay vô lăng điều khiển xe ô tô trên chạy đường - Ảnh 2
Xe ô tô 4 chỗ trên đang lưu thông trên đường - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trong lúc xe di chuyển người đàn ông để bé gái ôm vô lăng điều khiển xe. Thấy hành vi quá nguy hiểm nên anh Đ đã quay lại hình ảnh trên và đăng tải lên mạng xã hội. Tiếp đó thì đoạn clip này được nhiều trang mạng khác chia sẻ lại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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