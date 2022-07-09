Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Trị vào khuya ngày 8/7 đã khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, sáng ngày 9/7, Trạm Cảnh sát giao thông Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, khuya 8/7, tại Km783+800 trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, ô tô con biển số Lào UN 6886 do Phạm Quốc Thành (28 tuổi, trú tại Lộc Bổn, Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) điều khiển chạy hướng Bắc - Nam, đang đỗ bên phải đường.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: báo Lao Động

Dẫn theo nguồn tin từ báo Lao Động, cùng thời điểm trên, xe môtô biển số 74B1-056.29 do ông V.A.H (42 tuổi, trú tại xã Hải Trường, Hải Lăng, Quảng Trị) điều khiển chạy cùng chiều đã tông vào phía sau xe UN 6886 gây ra tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Trạm Hải Lăng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng liên quan làm rõ vụ việc.

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