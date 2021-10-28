Sốc: Công nhân hoảng hốt khi phát hiện 'th.i th.ể nam giới đang ph.ân h.ủy' trong bãi tập kết ống cống

Xã hội 28/10/2021 14:45

Cảnh sát ngay lập tức đến hiện trường khám nghiệm, xác định th.i th.ể là nam giới và đang trong giai đoạn ph.ân h.ủy.

Ngày 28/10, Công an tỉnh Vĩnh Long, đang điều tra và xác định nhân thân của thi thể nam giới được người dân phát hiện trong ống cống ở xã Thanh Đức, huyện Long Hồ.

Cụ thể, theo Thanh niên, khoảng 8 giờ ngày 27/10 anh T.V.P (28 tuổi, quê Sóc Trăng), là công nhân một công ty xây dựng ở Vĩnh Long (ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, H.Long Hồ) đi kiểm tra các ống cống.

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Khi đến bãi tập kết ống cống, phát hiện mùi hôi nồng nặc, anh P. đến gần kiểm tra thì hoảng hốt nhìn thấy vật giống thi thể người nên chạy vào báo cho công ty. Đến hơn 10 giờ cùng ngày, anh P. cùng một người khác đến kiểm tra thì xác định đó là thi thể người nên trình báo cơ quan công an. 

Zingnews cho biết, Cảnh sát đã đến hiện trường khám nghiệm, xác định thi thể là nam giới và đang trong giai đoạn phân hủy.

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