Số ca mắc mới ở TP.Thủ Đức, các quận, huyện có xu hướng tăng: TP.HCM ban hành văn bản khẩn về kiểm soát di biến động dân cư

Đồng thời, xem thần tốc truy vết, xét nghiệm là then chốt để sớm kiểm soát hiệu quả dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt theo diễn biến dịch, chuyển dần các vùng cấp độ 2, 3, 4 về cấp độ 1.

Các địa phương chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn cụ thể, chi tiết, khả thi và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, UBND TP.HCM chỉ đạo quận, huyện rà soát, đôn đốc, đẩy mạnh việc tiêm vaccine, nhất là mũi 2, tiêm lưu động, tiếp cận đối tượng có nguy cơ cao như người lớn tuổi, bệnh nền, khó di chuyển; đảm bảo thuốc điều trị, trang thiết bị y tế…. Thực hiện nới lỏng, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, mở cửa lại nền kinh tế có lộ trình và ở những nơi an toàn, đủ điều kiện.

Các địa phương cũng phải tăng cường kiểm soát chặt di biến động dân cư, nắm tình hình người dân ra, vào địa bàn, người có nguy cơ đang lưu trú, làm việc tại địa phương, doanh nghiệp. Gồm: lái xe, phụ xe đường dài, liên tỉnh; người làm việc ngoài tỉnh về địa phương lưu trú, người lưu trú ngoài tỉnh về địa phương làm việc… Từ đó có biện pháp quản lý phù hợp, khai báo y tế thường xuyên.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện, xã nhanh chóng rà soát, kiện toàn nhân sự, báo cáo kết quả kiểm tra ‘pháo đài’ tại mỗi phường, xã, thị trấn về cho TP.

Về phía Sở Y tế, UBND TP.HCM chỉ đạo Sở này giám sát trọng điểm hội chứng cúm (ILI), viêm phổi nặng (SVP), giám sát trọng điểm COVID-19, giám sát dựa vào sự kiện (EBS), sớm phát hiện trường hợp nghi mắc COVID-19 tại cộng đồng. Bên cạnh đó, thực hiện các loạt các biện pháp phòng chống dịch như lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng, cách ly, nâng cao hệ thống y tế, sẵn sàng thiết lập Trạm Y tế lưu động ở phường, xã, bổ sung nhân lực cho Trạm Y tế phường có ca mắc tăng cao…

Đối với các cơ sở khám chữa bệnh phải nghiêm túc phân luồng, khai báo y tế, đo thân nhiệt, thực hiện nghiêm quy trình khám sàng lọc; đảm bảo đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu, các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất.

Sở Y tế cũng phải hoàn chỉnh kế hoạch sẵn sàng thiết lập hệ thống điều trị bao gồm các Trung tâm hồi sức tích cực, Bệnh viện dã chiến.

UBND TP.HCM giao các sở, ngành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học… thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch, cập nhật thường xuyên lên hệ thống An toàn COVID-19. Đảm bảo an toàn ở khu chế xuất, khu công nghiệp, doanh nghiệp đông công nhân, trường học. Duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

Các sở, ngành tăng cường kiểm tra tại các bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe, thường xuyên cập nhật trạng thái trên Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19, xử nghiêm vi phạm phòng chống dịch.