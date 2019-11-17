Sợ bạn quay xuống hỏi bài kiểm tra, nam sinh dựng bảng 'dằn mặt' siêu bá đạo

Không muốn bị các bạn quay xuống hỏi bài trong giờ kiểm tra, nam sinh đã có hành động cực kỳ bá đạo. Bức ảnh hài hước được dân mạng chia sẻ và bình luận nhiệt tình.

Trong cuộc đời học sinh, ắt hẳn ai cũng có một vài lần hỏi bài bạn trong giờ kiểm tra. Tuy nhiên không phải lần nào cũng được nhiệt tình giúp đỡ. Bên cạnh những người sẵn sàng "cứu trợ" lúc khó khăn thì cũng có những người thẳng thắn từ chối, thậm chí dằn mặt cực gắt như cậu bạn trong bức ảnh hài hước dưới đây.

Bức ảnh hài hước nam sinh dằn mặt bạn trong giờ kiểm tra - Ảnh: FB

Hình ảnh cho thấy các em học sinh đang cắm cúi làm bài kiểm tra. Trong đó, cậu bạn mặc áo cam lập rào chắn không cho những bạn bàn trên quay xuống hỏi bài. Có lẽ phải chịu đựng một thời gian bị quay cóp quá lâu cho nên nam sinh này mới có hành động gắt như thế.

Chưa dừng lại ở đó, cậu bạn còn đưa ra lời cảnh cáo: "Không quay xuống và hỏi nhiều. Ok!". Đọc xong câu này thử hỏi còn ai dám quay xuống hỏi bài nữa cơ chứ.

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh hài hước nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Một số người cho rằng tình huống hài hước này chắc chắn ai cũng từng trải qua trong thời học sinh. Bên cạnh đó cũng có nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với nam sinh, công sức mình học bài vất vả mà cứ bị làm phiền mãi thì cũng thật bực mình.

"Người ta thức đêm học bài, mình nhởn nhơ chơi bời đến khi kiểm tra lại đi hỏi bài người ta, bộ không biết ngại là gì sao?"; "Trời ơi tui ghét mấy đứa quay cop bài lắm"; "Không học thì đừng mơ được điểm cao"; "Cậu học sinh không sai nhưng làm thế này dễ mất tình cảm bạn bè lắm"..., dân mạng bình luận.

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