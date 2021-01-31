Siêu lừa đảo đội lốt 'tổng tài giàu có', nhiều chị em tại Đà Nẵng bị dụ dỗ đầu tư tiền ảo, mất trắng

Xã hội 31/01/2021 15:43

Trung tá Nguyễn Đức Thành, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết, phần lớn các nạn nhân là nữ, trẻ tuổi, có điều kiện kinh tế, có hiểu biết về tiền kĩ thuật số. Thế nhưng họ vẫn bị các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều chiêu thức tinh vi, xảo quyệt, dẫn đến việc bị lừa lúc nào không hay.

Chị L.T.T (27 tuổi), chị K.H (28 tuổi), cùng kinh doanh thời trang và bán hàng online, chị V.A (32 tuổi, nhân viên một ngân hàng tại Đà Nẵng) là những người phụ nữ trở thành nạn nhân của chiêu thức lừa đảo nói trên. Những người phụ nữ này chia sẻ họ quen biết với đối tượng qua Tinder – một ứng dụng hẹn hò quen thuộc trên mạng xã hội. Sau đó, sẽ chuyển sang các ứng dụng khác như Zalo, Line… Mọi cuộc giao tiếp đều sử dụng tiếng Anh.

Đối tượng xây dựng hình ảnh là người phong độ, giàu có, sinh sống ở Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc). Nhưng các đối tượng luôn khôn khéo tắt camera mỗi khi thực hiện gọi video với các cô gái.

Sau một thời gian trò chuyện và tạo sự tin tưởng, đối tượng bắt đầu giới thiệu với các cô gái về việc đầu tư tiền kĩ thuật số trên các sàn giao dịch điện tử Binance và SGX với viễn cảnh dễ dàng kiếm thêm thu nhập. Bị hại được hướng dẫn tải ứng dụng sàn Binance từ Google Play hoặc App Store để tạo tài khoản giao dịch, rồi đăng ký một tài khoản ngân hàng có liên kết với sàn Binance để chuyển tiền, mua tiền điện tử USDT trên sàn Binance.

Sau khi mua thành công USDT, các cô được đối tượng đề nghị chuyển tiền điện tử USDT sang sàn SGX để "sinh lời nhiều hơn", đồng thời gửi cho những phụ nữ này đường link www.sgxex.co hoặc www.sgxex.org để tải ứng dụng và lập một tài khoản sàn SGX trên điện thoại để thực hiện việc chuyển tiền.

Bọn chúng còn sử dụng nhiều chiêu thức tâm lí như tự nguyện chuyển tiền vào tài khoản Binance của các cô gái để cho họ mượn với thỏa thuận nếu đầu tư lãi thì trả lại, nếu lỗ thì khỏi trả. Sau khi mua USDT và chuyển tiền ảo về tài khoản ở sàn SGX giả mạo, các bị hại lập tức nhận được ngay khoản lãi đầu tư khoảng 17-18%. Thực chất, khoản lãi này là giá trị tiền ảo mà các đối tượng âm thầm chuyển thêm vào tài khoản của các nạn nhân để làm mồi nhử.

lua dao
Hành vi lừa đảo qua mạng xã hội của các đối tượng ngày càng tinh vi và xảo quyệt - Ảnh minh họa: Công An Nhân Dân online

Tiếp đó, các đối tượng lại hướng dẫn bị hại chuyển tiền USDT sang tài khoản ở sàn Binance để bán. Tất cả số tiền gốc và lãi từ giao dịch này đều được chuyển đầy đủ vào tài khoản Việt Nam đồng của các cô gái tại ngân hàng. Sau một vài lần giao dịch như vậy, các cô gái được hưởng lợi 1.000-2.000 USD, được rút ra bằng tiền thật.

Sau tất cả những “phi vụ trót lọt ấy”, các nạn nhân sẽ trở nên tin tưởng hơn, từ đó dành toàn bộ vốn liếng và vay mượn thêm số tiền lớn để đầu tư. Có người đã dành tới 6 tỷ đồng đầu tư. Tất cả số tiền này đều được mua USDT trên sàn Binance và chuyển vào "tài khoản ma" ở sàn giả mạo SGX. Lúc này, tài khoản của các bị hại trên ứng dụng SGX giả mạo vẫn hiển thị với lợi nhuận rất lớn nhưng thực chất đã bị chiếm đoạt, không thể chuyển tiền ảo về sàn giao dịch Binance nữa.

Sàn SGX giả mạo cũng thông báo bị hại chưa thể rút tiền do nhiều nguyên nhân như: tài khoản mới mở cần nâng cấp thành viên, nghi ngờ rửa tiền nên phải xác minh hoặc cần đóng thuế, phí các loại… thì mới chuyển được tiền về sàn Binance. Nhưng thực tế, các bị hại càng nộp tiền càng mất nhiều hơn vì ứng dụng SGX của các đối tượng là ứng dụng giả mạo nên số dư hiển thị chỉ là ảo.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân đặc biệt là chị em phụ nữ không nên nhẹ dạ cả tin sẵn sàng đầu tư vào những nơi không rõ nguồn gốc, đặc biệt là thông qua mạng xã hội.

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO: Cài đặt app giả, một phụ nữ mất hơn 6 tỷ đồng

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO: Cài đặt app giả, một phụ nữ mất hơn 6 tỷ đồng

Chị M. (trú tại Hà Nội) vừa trình báo cơ quan công an về việc mình bị lừa hơn 6 tỉ đồng. Thông tin điều tra ban đầu xác định đối tượng giả danh cán bộ công an, yêu cầu nạn nhân cài đặt phần mềm gián điệp mạo danh qua điện thoại và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Xem thêm
Từ khóa:   lừa đảo lừa đảo qua mạng xã hội web giả mạo

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 5 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn