Siêu lừa đảo đội lốt 'tổng tài giàu có', nhiều chị em tại Đà Nẵng bị dụ dỗ đầu tư tiền ảo, mất trắng

Đối tượng xây dựng hình ảnh là người phong độ, giàu có, sinh sống ở Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc). Nhưng các đối tượng luôn khôn khéo tắt camera mỗi khi thực hiện gọi video với các cô gái.

Chị L.T.T (27 tuổi), chị K.H (28 tuổi), cùng kinh doanh thời trang và bán hàng online, chị V.A (32 tuổi, nhân viên một ngân hàng tại Đà Nẵng) là những người phụ nữ trở thành nạn nhân của chiêu thức lừa đảo nói trên. Những người phụ nữ này chia sẻ họ quen biết với đối tượng qua Tinder – một ứng dụng hẹn hò quen thuộc trên mạng xã hội. Sau đó, sẽ chuyển sang các ứng dụng khác như Zalo, Line… Mọi cuộc giao tiếp đều sử dụng tiếng Anh.

Sau khi mua thành công USDT, các cô được đối tượng đề nghị chuyển tiền điện tử USDT sang sàn SGX để "sinh lời nhiều hơn", đồng thời gửi cho những phụ nữ này đường link www.sgxex.co hoặc www.sgxex.org để tải ứng dụng và lập một tài khoản sàn SGX trên điện thoại để thực hiện việc chuyển tiền.

Sau một thời gian trò chuyện và tạo sự tin tưởng, đối tượng bắt đầu giới thiệu với các cô gái về việc đầu tư tiền kĩ thuật số trên các sàn giao dịch điện tử Binance và SGX với viễn cảnh dễ dàng kiếm thêm thu nhập. Bị hại được hướng dẫn tải ứng dụng sàn Binance từ Google Play hoặc App Store để tạo tài khoản giao dịch, rồi đăng ký một tài khoản ngân hàng có liên kết với sàn Binance để chuyển tiền, mua tiền điện tử USDT trên sàn Binance.

Bọn chúng còn sử dụng nhiều chiêu thức tâm lí như tự nguyện chuyển tiền vào tài khoản Binance của các cô gái để cho họ mượn với thỏa thuận nếu đầu tư lãi thì trả lại, nếu lỗ thì khỏi trả. Sau khi mua USDT và chuyển tiền ảo về tài khoản ở sàn SGX giả mạo, các bị hại lập tức nhận được ngay khoản lãi đầu tư khoảng 17-18%. Thực chất, khoản lãi này là giá trị tiền ảo mà các đối tượng âm thầm chuyển thêm vào tài khoản của các nạn nhân để làm mồi nhử.

Hành vi lừa đảo qua mạng xã hội của các đối tượng ngày càng tinh vi và xảo quyệt - Ảnh minh họa: Công An Nhân Dân online

Tiếp đó, các đối tượng lại hướng dẫn bị hại chuyển tiền USDT sang tài khoản ở sàn Binance để bán. Tất cả số tiền gốc và lãi từ giao dịch này đều được chuyển đầy đủ vào tài khoản Việt Nam đồng của các cô gái tại ngân hàng. Sau một vài lần giao dịch như vậy, các cô gái được hưởng lợi 1.000-2.000 USD, được rút ra bằng tiền thật.

Sau tất cả những “phi vụ trót lọt ấy”, các nạn nhân sẽ trở nên tin tưởng hơn, từ đó dành toàn bộ vốn liếng và vay mượn thêm số tiền lớn để đầu tư. Có người đã dành tới 6 tỷ đồng đầu tư. Tất cả số tiền này đều được mua USDT trên sàn Binance và chuyển vào "tài khoản ma" ở sàn giả mạo SGX. Lúc này, tài khoản của các bị hại trên ứng dụng SGX giả mạo vẫn hiển thị với lợi nhuận rất lớn nhưng thực chất đã bị chiếm đoạt, không thể chuyển tiền ảo về sàn giao dịch Binance nữa.

Sàn SGX giả mạo cũng thông báo bị hại chưa thể rút tiền do nhiều nguyên nhân như: tài khoản mới mở cần nâng cấp thành viên, nghi ngờ rửa tiền nên phải xác minh hoặc cần đóng thuế, phí các loại… thì mới chuyển được tiền về sàn Binance. Nhưng thực tế, các bị hại càng nộp tiền càng mất nhiều hơn vì ứng dụng SGX của các đối tượng là ứng dụng giả mạo nên số dư hiển thị chỉ là ảo.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân đặc biệt là chị em phụ nữ không nên nhẹ dạ cả tin sẵn sàng đầu tư vào những nơi không rõ nguồn gốc, đặc biệt là thông qua mạng xã hội.