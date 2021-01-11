3 con giáp vướng Tam Tai, cẩn thận kẻo rơi vào hội lừa đảo, tiền mất tật mang trong 5 ngày cuối tháng 1

Theo tử vi mới nhất, Tỵ là con giáp xui xẻo vướng phải nhiều họa thị phi. Đây là năm cuối cùng tuổi Tỵ chịu hạn tam tai. Trong năm 2020, bạn gặp nhiều chuyện xui về tiền bạc, công việc, sức khỏe cũng sa sút, thường mắc nhiều bệnh vặt, mất ăn mất ngủ vì suy nghĩ lung tung.

Trong thời gian này, Tỵ nên bình tĩnh, đừng tin tưởng ai đầu tư vào lĩnh vực không thuộc chuyên môn của mình. Năm 2021, vận trình của bạn khá kém sắc, làm gì cũng gặp nhiều chuyện buồn, tiền mất tật mang tinh thần buồn rầu. Thế nên hãy đặt an toàn lên hàng đầu, đừng đầu tư lung tung mà ảnh hưởng đến vận trình của mình.

Theo tử vi 12 con giáp, Dậu đã phải chịu tam tai hai năm 2019 và 2020. Năm 2021, bạn vẫn tiếp tục một năm với nhiều khó khăn, trở ngại về công việc lẫn chuyện tình cảm. Với công việc và sự nghiệp, bạn nên tập trung, bình tĩnh đừng gây họa mà thiệt thân. Thời điểm này nên chú ý sức khỏe, làm việc nhưng vẫn phải quan tâm đến bản thân. Đừng làm việc quá sức mà khiến bản thân mắc bệnh, mất ăn mất ngủ.

Dậu công việc không ổn định, tiền bạc thất thoát - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Dậu nên quan tâm đến đối phương nhiều hơn. Vì có thể giai đoạn này, mối quan hệ của bạn sẽ gặp phải người thứ ba. Điều này khiến tinh thần của bạn sa sút, mệt mỏi đủ đường.

Tuổi Sửu

Sửu vướng vào nhiều chuyện buồn phiền trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu sinh ra đã mang số vất vả, tự mình lập nghiệp chứ không dựa vào bất cứ ai. Khi bước vào năm Tam Tai vận trình càng gặp nhiều trục trặc hơn. Những vất vả trong năm 2020 chưa qua, bạn lại tiếp tục gặp khó khăn trong năm Tân Sửu. Điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi, tiền bạc cũng thất thoát nhiều. Nói chung thời điểm này nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm