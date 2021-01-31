CẢNH BÁO LỪA ĐẢO: Cài đặt app giả, một phụ nữ mất hơn 6 tỷ đồng

Chị M. (trú tại Hà Nội) vừa trình báo cơ quan công an về việc mình bị lừa hơn 6 tỉ đồng. Thông tin điều tra ban đầu xác định đối tượng giả danh cán bộ công an, yêu cầu nạn nhân cài đặt phần mềm gián điệp mạo danh qua điện thoại và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 31/1, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hơn 6 tỉ đồng.

Nạn nhân là chị M. (trú tại Hà Nội). Sự việc xảy ra vào hôm 26/1, chị nhận được cuộc điện thoại từ một đối tượng giả danh cán bộ công an. Người này cho biết đang điều tra vụ án ma tuý liên quan đến chị M. và yêu cầu chị kê khai số tiền trong các tài khoản ngân hàng.

Tiếp đó, người này yêu cầu chị M. thay đổi điện thoại đang dùng sang sử dụng điện thoại hệ điều hành Android với lý do “nhằm bảo mật thông tin tài khoản”. Được biết ứng dụng mạo danh Bộ Công an có hình ảnh hiển thị phù hiệu Công an và mang tên “Bộ Công an” (vn84app.apk).

Việc cài đặt app không rõ nguyên nhân có nguy cơ dẫn đến việc bị chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Cơ quan công an

Sau khi cài đặt App, theo hướng dẫn của các đối tượng, nạn nhân điền thêm các thông tin hiển thị trên App giả mạo này như: Tên đăng nhập, mật khẩu, tài khoản ngân hàng, họ tên, số chứng minh nhân dân (căn cước công dân)... Các thông tin này sẽ được chuyển về máy chủ do các đối tượng quản lý.

Ngay sau đó, chị M. phát hiện số tiền 6,1 tỉ đồng trong tài khoản mình đã “không cánh mà bay”.

Công an cho biết “vn84app.apk” là phần mềm gián điệp chứa tập tin mã độc. Khi được cài đặt lên các thiết bị thông minh, nạn nhân sẽ bị nghe lén cuộc gọi, đánh cắp dữ liệu, danh bạ điện thoại, tin nhắn, trong đó có cả tin nhắn thông báo số dư tài khoản ngân hàng, mã OTP đăng nhập Internet Banking.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối phải thận trọng trước các đối tượng tự xưng là công an. Đồng thời không truy cập vào các phần mềm giả mạo này, trường hợp đã tải tệp tin “vn84app.apk” trên thiết bị thông minh thì nhanh chóng gỡ bỏ ngay để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

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