Sự thật thông tin Hà Nội bị phong tỏa vì COVID-19

Thông tin Hà Nội bị phong tỏa là bịa đặt. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin "Hà Nội sắp bị phong tỏa vì dịch COVID-19 khiến nhiều người hoang mang. Trong hình ảnh do Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (thuộc Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ TT&TT) thu thập, một người đăng tin trong nhóm chat trên mạng xã hội thông báo về việc Hà Nội sẽ phong toả vào "24 giờ đêm mai". Người này được cho là bị điều động đi dựng hàng rào.

Thông tin Hà Nội sắp bị phong tỏa là bịa đặt - Ảnh: Internet

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là thông tin bịa đặt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chỉ đạo chống dịch Covid-19, gây hoang mang, bất ổn trong xã hội. Hiện thông tin vụ việc đã được chuyển sang cơ quan chức năng để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

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