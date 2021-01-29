Người phụ nữ nhiễm COVID-19 ở Hà Nội đi chợ, siêu thị, đưa con đi học ở Vinschool

Bệnh nhân 54 tuổi nhiễm COVID-19 ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) từng đưa con đi học và mua đồ Tết ở trung tâm thương mại.

Sáng 29/1, Bộ Y tế công bố thêm 9 ca COVID-19 mới trong cộng đồng, đều có liên quan tới ổ dịch ở Hải Dương. Trong 9 bệnh nhân có 1 trường hợp ở Hà Nội.

Bệnh nhân là nữ N.T.M.T., 54 tuổi, địa chỉ ở tầng 12A, T6 Time City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng.

Ngày 23/1, bệnh nhân có đến chơi nhà BN1553 và có tiếp xúc gần với mẹ BN1553 (cũng đã có kết quả dương tính) trong khoảng 1 giờ. Sau đó, bệnh nhân di chuyển về số nhà 95 phố Hải Đông, Lê Thanh Nghị, TP.Hải Dương cùng chồng.

Sáng 24/1, bệnh nhân đi chợ Hải Tân bằng xe riêng.

Đến chiều ngày 25/1 bệnh nhân cùng chồng về nhà tại Time City, Hà Nội bằng xe riêng, sau đó người chồng quay lại Hải Dương.

Người phụ nữ nhiễm COVID-19 ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội từng đưa con đi học và sắm Tết ở TTTM - Ảnh minh họa: Internet

Sáng 26/1, bệnh nhân đưa con đi học tại Vinschool T36. Chiều khi đón con về bệnh nhân có mua thuốc tại nhà thuốc Đức Lan T7.

Sáng 27/1, bệnh nhân tiếp tục đưa con đi học. Sau đó bệnh nhân có đi chợ cùng bác giúp việc ở cùng tầng 12A T6 tại dọc ngõ 622 Minh Khai.

Ngày 27/1, bệnh nhân có đi sắm Tết tại TTTM Megamall. Trong suốt thời gian này bệnh nhân có đeo khẩu trang.

Ngày 28/1, bệnh nhân đi xét nghiệm tại Nhà hộ sinh B số 141 Lò Đúc cùng con gái. Thời điểm này bệnh nhân cũng đeo khẩu trang.

Ngày 28/1 bệnh nhân được Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả do CDC Hà Nội thực hiện xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện cơ quan chức năng đã khoanh vùng, rà soát và phun khử trùng khu vực có người nhiễm SARS-CoV-2 tại quận Hai Bà Trưng.

Tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 1.651 trường hợp mắc COVID19. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi 1.430/1.651 bệnh nhân.

Phát hiện một nam sinh viên tại Hà Nội dương tính với COVID-19 Sau khi tới bệnh viện khám vì có biểu hiện ho, sốt, đau họng, nam sinh viên tại Hà Nội nhận kết quả dương tính với COVID-19.

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