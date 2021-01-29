Cô dâu chú rể hủy 50 mâm cỗ cưới vì COVID-19, chủ động xin đi cách ly

Dù không thuộc diện cách ly bắt buộc, đôi vợ chồng vẫn quyết định hoãn đám cưới, chủ động xin đi cách ly để phòng dịch COVID-19.

Trưa 29/1, anh Nguyễn Khắc Phước và chị Đoàn Thị Mơ có kế hoạch tổ chức tiệc cưới tại nhà gái ở khối 1A, thị trấn Thanh Chương (huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Anh Phước quê Hải An, huyện Hải Lăng, Quảng Trị, hiện đang công tác tại TP. Uông Bí, Quảng Ninh - nơi đang có nhiều ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Trước đó vào ngày 18/1, cặp đôi tổ chức tiệc báo hỷ ở Quảng Ninh. Đến tối 27/1, vợ chồng chị Mơ anh Phước lên xe về quê ngoại ở thị trấn Thanh Chương. Theo kế hoạch, sau khi tổ chức tiệc cưới tại nhà gái vào trưa 29/1 sẽ đưa dâu vào Quảng Trị.

Dù không thuộc diện cách ly bắt buộc nhưng vợ chồng anh Phước, chị Mơ vẫn hoãn cưới, chủ động đi cách ly - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Dù đã trở về quê từ Quảng Ninh vào ngày 27/1 nên không thuộc diện phải đi cách ly nhưng vợ chồng anh Phước và chị Mơ vẫn quyết định hoãn lễ cưới để tự nguyện vào cách ly tại Trạm y tế thị trấn Thanh Chương. Dự kiến sau 14 ngày cách ly, cặp vợ chồng sẽ về nhà kịp đón giao thừa Tết Nguyên đán 2021.

"Anh em người thân đã dựng phông bạt và chuẩn bị tiệc cưới 50 mâm cỗ và đã mời bạn bè, anh em họ hàng đến chung vui. Nhưng gia đình mong mọi người thông cảm bởi vì cộng đồng, thực hiện phòng dịch COVID-19, gia đình hoãn cưới", gia đình chị Mơ trao đổi với Pháp Luật TP.HCM.

Người phụ nữ nhiễm COVID-19 ở Hà Nội đi chợ, siêu thị, đưa con đi học ở Vinschool Bệnh nhân 54 tuổi nhiễm COVID-19 ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) từng đưa con đi học và mua đồ Tết ở trung tâm thương mại.

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