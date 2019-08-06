Sắp cưới vợ, người đàn ông bị cứa cổ tử vong trong căn nhà mở toang cửa

Xã hội 06/08/2019 15:55

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện ông H. bị cứa cổ dẫn đến tử vong vì mất máu, sợi dây chuyền thường đeo trên cổ cũng biến mất. Cơ quan công an nhận định đây là vụ giết người cướp của.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đang phối hợp Công an huyện Đức Hòa, phòng Kỹ thuật hình sự tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông N.V.H. (SN 1976, ngụ ấp 1A, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa). Ông H. được phát hiện tử vong trong căn nhà mở toang cửa, trên cơ thể có nhiều dấu hiệu bất thường. Có nhiều khả năng đây là vụ giết người cướp của.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ sáng 5/8, hai chị em ruột ngụ gần xóm rủ nhau đi hái rau gần nhà ông H. Khi đi ngang qua khu vực này, thấy cánh cửa căn nhà mở nhưng không thấy có người trong nhà nên họ bước tới gần gọi chủ nhà.

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Người dân xôn xao về vụ giết người cướp của ở Long An - Ảnh: Công an TP.HCM

Tuy nhiên không thấy ai trả lời nên cả hai đi thẳng vào nhà thì bất ngờ phát hiện ông H. tử vong trên nền nhà, máu chảy tràn xung quanh đã khô.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định đây là một vụ giết người. Công an huyện Đức Hòa nhanh chóng báo cáo vụ việc cho Công an tỉnh Long An điều tra theo thẩm quyền.

Theo Công an TP.HCM, người thân nạn nhân cho biết tại thời điểm phát hiện xác, có lẽ nạn nhân đã chết nhiều ngày trước đó. Trước đó không lâu, ông H. kể có 2 người trả tiền khoảng gần 60 triệu đồng. Bình thường nạn nhân cũng đeo sợi dây chuyền trên cổ nhưng đã bị mất.

Được biết, ông H. sống trong căn nhà nằm khuất sâu sau hàng cây, thưa dân cư. Nạn nhân chuẩn bị lập gia đình thì xảy ra sự việc đau lòng. Hai ngày trước, có một nhóm thanh niên đến nhà nạn nhân nhậu suốt đêm, sáng hôm sau mới ra về. Vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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