Cán bộ tòa án huyện ở Thanh Hóa bị người yêu đâm chết vì yêu cầu chia tay

Xã hội 05/08/2019 13:47

Bị đòi chia tay, cô gái cầm dao đâm chết người yêu là cán bộ của Tòa án nhân dân huyện. Vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra làm rõ vụ án đâm chết người yêu vì mâu thuẫn tình cảm gây xôn xao dư luận địa phương. 

Nạn nhân là anh Lê Thế Vinh (SN 1990, trú tại phường Ba Đình, TP. Thanh Hoá), cán bộ của Tòa án Nhân dân huyện Hoằng Hoá. Anh Vinh có quan hệ tình cảm yêu đương với Đỗ Thu Hà (SN 1986, trú tại phường Đông Hương, TP. Thanh Hoá).

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Đỗ Thu Hà thừa nhận hành vi đâm chết người yêu - Ảnh: Vietnamnet

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ tối 4/8, tại đường Lê Vãn (phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa), Hà và anh Vinh xảy ra cãi vã. Anh Vinh đòi chia tay nhưng Hà không chấp nhận. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Hà dùng dao nhọn đâm anh Vinh tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Công an tỉnh Thanh Hóa cũng tiến hành tạm giữ hình sự nghi phạm Đỗ Thu Hà.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hà thừa nhận hành vi giết người yêu vì bị chia tay. Hiện vụ án giết người đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cách đây không lâu, trên địa bàn tỉnh Long An cũng xảy ra vụ giết người yêu vì mâu thuẫn tình cảm khiến một thiếu nữ tử vong.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Được (SN 1999, ngụ xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, Long An) và chị Lê Kim Diệu (SN 2001, ngụ khu dân cư Kiến Bình) có quan hệ yêu đương nam nữ, cùng làm công nhân trên địa bàn huyện. Khoảng 13 giờ ngày 31/7, Được chạy xe máy đến gặp bạn gái để bàn bạc chuyện kết hôn.

Lúc này, cả nhà Diệu đã đi vắng hết, chỉ còn đôi nam nữ ngồi chơi tại phòng khách giữa nhà. Khi đang nói chuyện, điện thoại Diệu có tin nhắn nên cô ra ngoài trả lời rồi quay vào.

Nghi ngờ bạn gái có người đàn ông khác nên phải nhắn tin lén lút, Được nổi cơn ghen và cãi vã lớn tiếng với Diệu. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Được dùng đoạn dây dù siết cổ Diệu tử vong, sau đó chạy xe máy rời khỏi hiện trường bỏ trốn.

Bà Hằng (mẹ Diệu) đi làm về phát hiện con gái tử vong nên báo công an. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân tử vong do ngạt thở. 

Đến tối cùng ngày, Được đã đến trụ sở Công an huyện Bến Lức đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi giết người.

Chân dung thanh niên đâm chết người yêu 18 tuổi trong phòng trọ

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Vì mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên rút dao giết người yêu trong phòng trọ. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

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