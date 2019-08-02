Hé lộ tình tiết bất ngờ vụ vợ bị đâm chết vì can ngăn chồng đánh nhau

Xã hội 02/08/2019 19:28

Ban đầu Nam đổ tội giết vợ cho Thuyên, tuy nhiên qua quá trình đấu tranh khai thác, cơ quan công xác định đây là vụ chồng đâm chết vợ.

Hôm nay (2/8), Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Nam (34 tuổi, trú tại huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước) vì liên quan đến một vụ án giết người khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 26/7, Nguyễn Văn Nam và Phạm Văn Thuyên (34 tuổi, trú tại huyện Hớn Quảng, Bình Phước) đến dự đám cưới tại nhà một người thân tại xã Thanh An (huyện Hớn Quản).

Tại tiệc cưới, Nam và Thuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, vợ của Nam là chị Nguyễn Thị Thời (35 tuổi) chạy đến căn ngăn thì bị dao đâm trúng lưng.

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Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: PLO
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Nguyễn Văn Nam định đổ tội giết người cho Thuyên nhưng không thành - Ảnh: PLO

Sau đó, Nam dùng dao đuổi theo truy sát Thuyên và đâm một nhát vào bụng nạn nhân. Mọi người lập tức đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Đến khuya cùng ngày, chị Thời tử vong do vết thương quá nặng. Còn Thuyên vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. 

Tại cơ quan công an, Nam khai chính Thuyên đâm chết chị Thời. Thấy vậy Nam cướp dao rồi truy sát và đâm vào bụng Thuyên.

Tuy nhiên, từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và lời khai các nhân chứng, cơ quan điều tra phát hiện đây thực ra là vụ án chồng giết vợ.

Sau thời gian đấu tranh khai thác, trước những lập luận đanh thép của cơ quan điều tra, Nam đã thừa nhận chính mình cầm dao đâm trúng lưng vợ, sau đó đâm tiếp vào bụng của anh Thuyên.

 Vụ án mạng chồng đâm chết vợ đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

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Từ khóa:   chồng giết vợ giết người

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