Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng 27/7, một số người dân đi làm sớm phát hiện 1 chiếc xe máy, bên cạnh có lọ thuốc trừ sâu và đôi giày cao gót tại cầu Bình Yên (huyện Sơn Dương).

Trong lá thư tuyệt mệnh, chị Q. cho biết mình tự tử do nợ nần, gửi lời xin lỗi bố mẹ vì chưa báo hiếu, đồng thời nhờ bố mẹ chăm sóc con hộ mình.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân đã báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện lọ thuốc diệt cỏ và lá thư tuyệt mệnh ký tên Vũ Thị Như Q. Được biết, chị Q. quê ở xã Thượng Ấm, hiện đang công tác tại một trường tiểu học. Nữ giáo viên mới ly hôn và có một con nhỏ gửi bố mẹ nuôi. Chị này cũng vướng phải nhiều nợ nần và không có khả năng chi trả.

Thư tuyệt mệnh của nữ giáo viên uống thuốc diệt cỏ tự tử - Ảnh: Internet

"Khi bố mẹ nhận được lá thư này thì có lẽ con đã không còn trên cõi đời này nữa. Bố mẹ sinh con ra là phận gái, nuôi con ăn học nên người, xây dựng gia đình cho con mà đến bây giờ 32 tuổi đầu con vẫn chưa báo hiếu cho bố mẹ, thậm chí còn làm cho bố mẹ nhiều lần khổ sở khóc lóc vì con.

Con biết con làm như này sẽ khiến bố mẹ đau lòng nhưng một, hai năm sẽ đâu vào đấy thôi mẹ ạ. Con còn sống ngày nào cũng lo sợ, cũng khổ sở vì nợ nần rồi bố mẹ cũng phải nợ nần vì con thì con không cố được nữa mẹ ạ.

Con gái xin lỗi vì đã gây ra cho mẹ nhiều đau khổ, dằn vặt. Con chết đi có lẽ bố mẹ sẽ bớt đi gánh nặng của cuộc đời. Bố mẹ chăm sóc và quan tâm hơn đến... hộ con nhé...", trích thư tuyệt mệnh của chị Q.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích chị Q.