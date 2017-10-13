Sập cầu ở Yên Bái: Mẹ con thiếu phụ gào khóc tìm chồng, gọi cha trong đêm mưa lũ

Xã hội 13/10/2017 10:32

Một tiếng trước khi cầu Thia bị sập, người chồng vẫn gọi điện về hỏi thăm vợ con. Sau thời điểm này, mẹ con thiếu phụ không còn liên lạc được với chồng. Linh tính chẳng lành, mẹ con chị vượt 25 cây số đường đèo hiểm trở đi tìm chồng trong đêm.

Khoảng 19 giờ tối 12/10, tại khu vực cầu Thia, bản Cầu Thia, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn (Yên Bái), người dân địa phương liên tục nghe tiếng gào khóc của hai mẹ con thiếu phụ đi tìm chồng, tìm cha.

Được biết, người phụ nữ tên là Vàng Thị Khua sống tại xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn. Trong đêm mưa lũ, chị và con trai đã vượt 25 cây số, đến chân cầu Thia để tìm chồng là anh Giàng A Su (33 tuổi).

Sập cầu ở Yên Bái: Mẹ con thiếu phụ gào khóc tìm chồng, gọi cha trong đêm mưa lũ - Ảnh 1
Chị Vàng Thị Khua liên tục gào khóc gọi chồng bên chân cây cầu bị sập - Ảnh: Internet

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Khua cho biết, chồng chị là Trưởng Công an xã Sùng Đô. Cách đây 5 ngày, anh Su nhận lệnh đi tập huấn ở thị xã Nghĩa Lộ. Thời gian xa nhà, anh vẫn liên tục gọi điện về hỏi thăm vợ con.

Vào khoảng 11 giờ ngày 11/10, một tiếng trước khi nghe tin cầu Thia sập, anh Sua vẫn liên lạc với vợ con. Thời điểm biết tin cầu sập thì chị Khua không thể liên lạc với chồng, cả ngày hôm sau cũng không có tin tức gì từ anh.

Người thân nghi ngờ anh Su là nạn nhân trong vụ sập cầu Thia. Linh tính có chuyện chẳng lành, chị Khua và con trai út lặn lội đi tìm chồng, tìm cha.

Vượt mấy chục cây số quên ăn uống, thấy hai mẹ con đói lả nhưng vẫn gào khóc bên chân cầu Thia, người dân xung quanh đã lo cơm nước cho cả hai.

Sập cầu ở Yên Bái: Mẹ con thiếu phụ gào khóc tìm chồng, gọi cha trong đêm mưa lũ - Ảnh 2
Đói lả khi lặn lội tìm chồng, tìm cha, mẹ con chị Khua đã được người dân xung quanh lo cơm nước - Ảnh: Internet

Trong lòng chị và con trai vẫn hy vọng phép màu kì diệu sẽ mang anh Sua về nhà bình an.

Cuộc gọi cuối cùng anh ấy gọi về, chồng tôi còn nói dưới thị xã mưa to lắm, ở nhà đừng có thả trâu, thả dê, đi lại phải cẩn thận. Thế mà giờ không liên lạc được, mong rằng anh không gặp vấn đề gì”, chị Khua nghẹn ngào.

Người dân địa phương cho biết, đợt mưa lũ lần này là trận khủng khiếp nhất trong 15 năm qua. Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 11 giờ 30 phút ngày 12/10 đã có 18 người chết và mất tích, 7 người bị thương, 1.225 ngôi nhà bị cuốn trôi, sụp đổ và hư hỏng do mưa lũ. Ước tính thiệt hại khoảng 120 tỷ đồng.

Sập cầu ở Yên Bái: Mẹ con thiếu phụ gào khóc tìm chồng, gọi cha trong đêm mưa lũ - Ảnh 3
Tình hình mưa lũ tại huyện Văn Chấn (Yên Bái) vẫn đang diễn biến phức tạp do lũ từ các sông suối liên tục tràn về - Ảnh: Internet

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