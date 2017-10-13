Được biết, người phụ nữ tên là Vàng Thị Khua sống tại xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn. Trong đêm mưa lũ , chị và con trai đã vượt 25 cây số, đến chân cầu Thia để tìm chồng là anh Giàng A Su (33 tuổi).

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Khua cho biết, chồng chị là Trưởng Công an xã Sùng Đô. Cách đây 5 ngày, anh Su nhận lệnh đi tập huấn ở thị xã Nghĩa Lộ. Thời gian xa nhà, anh vẫn liên tục gọi điện về hỏi thăm vợ con.

Vào khoảng 11 giờ ngày 11/10, một tiếng trước khi nghe tin cầu Thia sập, anh Sua vẫn liên lạc với vợ con. Thời điểm biết tin cầu sập thì chị Khua không thể liên lạc với chồng, cả ngày hôm sau cũng không có tin tức gì từ anh.

Người thân nghi ngờ anh Su là nạn nhân trong vụ sập cầu Thia. Linh tính có chuyện chẳng lành, chị Khua và con trai út lặn lội đi tìm chồng, tìm cha.

Vượt mấy chục cây số quên ăn uống, thấy hai mẹ con đói lả nhưng vẫn gào khóc bên chân cầu Thia, người dân xung quanh đã lo cơm nước cho cả hai.

Trong lòng chị và con trai vẫn hy vọng phép màu kì diệu sẽ mang anh Sua về nhà bình an.

“Cuộc gọi cuối cùng anh ấy gọi về, chồng tôi còn nói dưới thị xã mưa to lắm, ở nhà đừng có thả trâu, thả dê, đi lại phải cẩn thận. Thế mà giờ không liên lạc được, mong rằng anh không gặp vấn đề gì”, chị Khua nghẹn ngào.

Người dân địa phương cho biết, đợt mưa lũ lần này là trận khủng khiếp nhất trong 15 năm qua. Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 11 giờ 30 phút ngày 12/10 đã có 18 người chết và mất tích, 7 người bị thương, 1.225 ngôi nhà bị cuốn trôi, sụp đổ và hư hỏng do mưa lũ. Ước tính thiệt hại khoảng 120 tỷ đồng.