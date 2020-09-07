Trong lúc người lớn không để ý, bé trai 5 tuổi rơi xuống ao nhà ông bà ngoại chết đuối thương tâm.

Mới đây, một bé trai 5 tuổi tại thôn 5, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An chết đuối thương tâm dưới ao khiến nhiều người xót xa. Chính quyền xã Quỳnh Mỹ đã xác nhận sự việc.

Nạn nhân là cháu N.H.A. con của anh N.V.H. và chị L.T.M. (trú tại khối 10, thị trấn Cầu Giát). Cháu bé là con thứ hai trong gia đình, bố cháu đang đi làm xa nhà.

Bé trai 5 tuổi không may rơi xuống ao khi sang nhà ông bà ngoại chơi - Ảnh: Báo Nghệ An

Chiều 6/9, chị M. nhờ người đưa con trai lên ông bà ngoại ở thôn 5, xã Quỳnh Mỹ. Trong lúc mọi người không để ý, cháu A. đã rơi xuống ao phía sau nhà ông bà. Khi người thân trong gia đình phát hiện thì cháu đã tử vong. Hiện gia đình đang tiến hành thủ tục mai táng cho cháu bé xấu số theo phong tục địa phương.

Cách đây không lâu, tại Hà Giang cũng xảy ra trường hợp bé trai đuối nước thương tâm vì gia đình bất cẩn khiến nhiều người xót xa.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 12/8, chị Trương Thị N. (SN 1984, ngụ xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) ngủ trưa và để con là cháu Đán Quốc S. (SN 2017) chơi với 2 chị gái. Do 2 chị mải chơi điện thoại nên không để ý bé S. ra ao gần nhà chơi rồi ngã xuống ao tử vong.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường lập biên bản xác minh vụ việc. Kết quả khám nghiệm cho thấy trên cơ thể bé S. không có vết trầy xước.

Chính quyền địa phương cũng đã xuống thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ chi phí lo hậu sự cho nạn nhân.

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