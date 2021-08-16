Sáng 16/8: Hà Tĩnh phát hiện thêm 7 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong đó 5 ca là người trong một gia đình

Xã hội 16/08/2021 09:36

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết, vừa phát hiện 7 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở TX. Hồng Lĩnh và huyện Nghi Xuân.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết, vừa ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính với Covid-19 trong cộng đồng. Trong đó, có 5 trường hợp là thành viên trong một gia đình.

Cụ thể, 2 bệnh nhân ở TX. Hồng Lĩnh là: T.T.T (SN 1958) và chồng là T.V.S (SN 1958), ngụ tại tổ 2, phường Bắc Hồng. Chiều ngày 12/8, bệnh nhân T.T.T (SN 1958) có dấu hiệu sốt, mệt mỏi, ho và đã tự mua thuốc về nhà điều trị.

Tuy nhiên, đến chiều ngày 15/8, bệnh tình không thuyên giãm nên ông đã đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà (TX. Hồng Lĩnh). Sau khi làm test nhanh 2 lần, kết quả cho thấy bà T. dương tính với virus SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm của CDC Hà Tĩnh vào tối ngày 15/8, bệnh nhân T. cũng dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay sau khi phát hiện bệnh nhân T. mắc COVID-19, ngành chức năng và TX. Hồng Lĩnh đã triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch. Đến sáng 16/8, CDC có thêm kết quả xét nghiệm khẳng định người chồng là T.V.S cũng dương tính với virus SARS-CoV-2.

ha tinh 1
Điều tra dịch tễ các trường hợp liên quan - Ảnh: CDC Hà Tĩnh

Còn 5 bệnh nhân khác ở huyện Nghi Xuân là thành viên trong một gia đình gồm: T.T.H (Nữ, SN 1981);  N.T.H - mẹ chồng bệnh nhân T.T.H (SN 1952); H.T.T - con gái của bệnh nhân T.T.H (SN 2003); H.Đ.N - con trai bệnh nhân T.T.H (SN 2007) và H.D.A - con gái bệnh nhân T.T.H (SN 2020), ngụ tại tổ dân phố 4, thị trấn Xuân An. 

Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân T.T.H làm nghề bán cá ở chợ Quang Trung, TP. Vinh. Vào ngày 10/8, chị H. có biểu hiện ngứa họng, đau đầu, mệt mỏi và đã đến một số nhà thuốc gần nhà mua thuốc điều trị nhưng không khỏi.

Đến ngày 15/8, bệnh nhân đến Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân test nhanh COVID-19 và có 2 lần kết quả dương tính. Ngay sau đó, Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân đã tiến hành lấy mẫu tất cả 5 thành viên trong gia đình gửi Bệnh viện Đa Khoa tỉnh xét nghiệm Realtime-PCR. Kết quả xét nghiệm đêm 15/8, khẳng định 5 người dương tính SARS-CoV-2.

ha tinh 2
Ngành chức năng và chính quyền địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch tại huyện Nghi Xuân - Ảnh: CDC Hà Tĩnh

Sau khi có kết quả, ngay trong đêm, lãnh đạo Sở Y tế, CDC cùng với chính quyền địa phương đã có mặt tại khu vực các bệnh nhân sinh sống ở TX. Hồng Lĩnh và huyện Nghi Xuân, cùng với chính quyền các địa phương đã chỉ đạo triển khai xét nghiệm test nhanh toàn bộ người dân trong khu vực phong tỏa. Từ đó, điều tra và truy vết các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân, phun tiêu độc khủ trùng khu vực nhà bệnh nhân; triển khai cách ly các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân.

Bước đầu, TX. Hồng Lĩnh đã truy vết được 38 trường hợp F1. Còn huyện Nghi Xuân xác định 30 F1 liên quan đến các ca bệnh. TX. Hồng Lĩnh đã lập chốt phong tỏa tại tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng với 42 hộ và 116 nhân khẩu; huyện Nghi Xuân phong tỏa toàn bộ các tổ dân phố 3, 4, 5 thuộc thị trấn Xuân An với 693 hộ và 2.103 nhân khẩu

Tối ngày 13/8: Hà Tĩnh ghi nhận thêm 1 ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng nhưng chưa rõ nguồn lây

Tối ngày 13/8: Hà Tĩnh ghi nhận thêm 1 ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng nhưng chưa rõ nguồn lây

Bệnh nhân có biểu hiện ngạt mũi, sổ mũi, đau họng nên đã tự mua thuốc cảm cúm về nhà điều trị. Nhưng tình hình sức khoẻ vẫn không đỡ nên bệnh nhân mới đến Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Xem thêm
Từ khóa:   7 ca mắc trong cộng đồng Hà Tĩnh 5 ca dương tính trong một gia đình gia đình ở Hà Tĩnh 5 người dương tính

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 1 giờ 1 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 1 giờ 30 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 1 giờ 53 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 3 giờ 55 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 4 giờ 1 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 4 giờ 19 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1