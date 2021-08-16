Sáng 16/8: Hà Tĩnh phát hiện thêm 7 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong đó 5 ca là người trong một gia đình

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết, vừa phát hiện 7 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở TX. Hồng Lĩnh và huyện Nghi Xuân.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết, vừa ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính với Covid-19 trong cộng đồng. Trong đó, có 5 trường hợp là thành viên trong một gia đình. Cụ thể, 2 bệnh nhân ở TX. Hồng Lĩnh là: T.T.T (SN 1958) và chồng là T.V.S (SN 1958), ngụ tại tổ 2, phường Bắc Hồng. Chiều ngày 12/8, bệnh nhân T.T.T (SN 1958) có dấu hiệu sốt, mệt mỏi, ho và đã tự mua thuốc về nhà điều trị.

Tuy nhiên, đến chiều ngày 15/8, bệnh tình không thuyên giãm nên ông đã đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà (TX. Hồng Lĩnh). Sau khi làm test nhanh 2 lần, kết quả cho thấy bà T. dương tính với virus SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm của CDC Hà Tĩnh vào tối ngày 15/8, bệnh nhân T. cũng dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay sau khi phát hiện bệnh nhân T. mắc COVID-19, ngành chức năng và TX. Hồng Lĩnh đã triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch. Đến sáng 16/8, CDC có thêm kết quả xét nghiệm khẳng định người chồng là T.V.S cũng dương tính với virus SARS-CoV-2.

Điều tra dịch tễ các trường hợp liên quan - Ảnh: CDC Hà Tĩnh Còn 5 bệnh nhân khác ở huyện Nghi Xuân là thành viên trong một gia đình gồm: T.T.H (Nữ, SN 1981); N.T.H - mẹ chồng bệnh nhân T.T.H (SN 1952); H.T.T - con gái của bệnh nhân T.T.H (SN 2003); H.Đ.N - con trai bệnh nhân T.T.H (SN 2007) và H.D.A - con gái bệnh nhân T.T.H (SN 2020), ngụ tại tổ dân phố 4, thị trấn Xuân An. Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân T.T.H làm nghề bán cá ở chợ Quang Trung, TP. Vinh. Vào ngày 10/8, chị H. có biểu hiện ngứa họng, đau đầu, mệt mỏi và đã đến một số nhà thuốc gần nhà mua thuốc điều trị nhưng không khỏi. Đến ngày 15/8, bệnh nhân đến Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân test nhanh COVID-19 và có 2 lần kết quả dương tính. Ngay sau đó, Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân đã tiến hành lấy mẫu tất cả 5 thành viên trong gia đình gửi Bệnh viện Đa Khoa tỉnh xét nghiệm Realtime-PCR. Kết quả xét nghiệm đêm 15/8, khẳng định 5 người dương tính SARS-CoV-2. Ngành chức năng và chính quyền địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch tại huyện Nghi Xuân - Ảnh: CDC Hà Tĩnh Sau khi có kết quả, ngay trong đêm, lãnh đạo Sở Y tế, CDC cùng với chính quyền địa phương đã có mặt tại khu vực các bệnh nhân sinh sống ở TX. Hồng Lĩnh và huyện Nghi Xuân, cùng với chính quyền các địa phương đã chỉ đạo triển khai xét nghiệm test nhanh toàn bộ người dân trong khu vực phong tỏa. Từ đó, điều tra và truy vết các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân, phun tiêu độc khủ trùng khu vực nhà bệnh nhân; triển khai cách ly các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân. Bước đầu, TX. Hồng Lĩnh đã truy vết được 38 trường hợp F1. Còn huyện Nghi Xuân xác định 30 F1 liên quan đến các ca bệnh. TX. Hồng Lĩnh đã lập chốt phong tỏa tại tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng với 42 hộ và 116 nhân khẩu; huyện Nghi Xuân phong tỏa toàn bộ các tổ dân phố 3, 4, 5 thuộc thị trấn Xuân An với 693 hộ và 2.103 nhân khẩu

Tối ngày 13/8: Hà Tĩnh ghi nhận thêm 1 ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng nhưng chưa rõ nguồn lây Bệnh nhân có biểu hiện ngạt mũi, sổ mũi, đau họng nên đã tự mua thuốc cảm cúm về nhà điều trị. Nhưng tình hình sức khoẻ vẫn không đỡ nên bệnh nhân mới đến Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

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