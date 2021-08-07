Sản phụ mắc Covid-19 tình trạng nguy kịch và cuộc gọi cầu cứu lúc 3h sáng

Xã hội 07/08/2021 12:57

Các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Trưng Vương vừa phối hợp phẫu thuật lấy thai, đặt ECMO cho một sản phụ mắc COVID-19 nguy kịch.

3 giờ sáng ngày 27/8, nhận được tin báo có một nữ bác sĩ mang thai không may mắc covid-19 đang trong tình trạng nguy kịch, ekip của 3 bệnh viện đã khẩn trương hội chẩn, nhanh chóng mổ cấp cứu để bắt con và cuối cùng niềm hạnh phúc vỡ oà khi cứu sống thành công cả mẹ lẫn con.

Được biết, sản phụ mắc COVID-19 là chị C.N.L.Đ. (31 tuổi) - bác sĩ công tác tại BV Nhi đồng Thành Phố (TP.HCM). Chị Đ. mắc COVID-19 khi đang mang thai ở tuần 31 và được điều trị tại BV Trưng Vương. Tình trạng của chị Đ. rất nguy kịch, phải thở máy.

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Bác sĩ tại 3 bệnh viên đã cứu sống thành công cả mẹ lẫn con - Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy

Ekip các bác sĩ Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy đang phụ trách Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đã nhanh chóng đến Bệnh viện Trưng Vương phối hợp cùng khoa sản Bệnh viện Trưng Vương, khoa Hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố mổ cứu thai và tiến hành đặt ECMO ngay tại phòng mổ cho người mẹ.

Sau ca mổ, bé trai nặng 2 kg được đưa về Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố tiếp tục theo dõi sức khỏe, người mẹ được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực 2A Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Sau 1 tuần được can thiệp bằng kỹ thuật ECMO, thở máy, lọc máu tích cực, bệnh nhân C.N.L.Đ đã được cai máy thở, rút nội khí quản và và cai ECMO thành công.

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Chị C.N.L.Đ. đã hồi phục, cai ECMO, cai máy thở thành công - Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy

Nói về cảm xúc khi nhìn thấy nụ cười và những giọt nước mắt của sản phụ khi "vượt cạn" thành công, BS CK2 Trần Thanh Linh nhẹ nhàng chia sẻ: "Nụ cười của bệnh nhân, sự bình an của cháu bé thật sự đã giúp chúng tôi trút đi rất nhiều mệt mỏi trong những đêm trắng giành giật từng mạng sống của bệnh nhân nguy kịch tại Bệnh viện Hồi sức COVID -19”.  

Sản phụ mới sinh ôm con đi bộ về nhà vì taxi không được qua chốt, CSGT giúp đưa về tận nhà

Sản phụ mới sinh ôm con đi bộ về nhà vì taxi không được qua chốt, CSGT giúp đưa về tận nhà

Xót xa cho sản phụ vừa mới sinh con đã phải đi bộ 20 cây số về nhà giữa trời nắng, một CSGT đã đưa mẹ con và người nhà của sản phụ về tận nơi bằng xe đặc chủng.

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