Sài Gòn 'bão giá', anh xăm trổ bán rau bị bạn mắng 'ngờ u' vì không tranh thủ hốt bạc, liền đáp gọn 1 câu 'đi vào lòng người'

Giữa lúc lương thực ở Sài Gòn 'bão giá', hình ảnh một anh trai xăm trổ hào phóng tặng rau miễn phí cho người cần khiến cư dân mạng không ngừng cảm kích.

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ hình ảnh của một người đàn ông xăm trổ từng đeo khẩu trang kín mít ngồi trước sạp rau bán hàng với những lời rao vô cùng chất như “không đeo khẩu trang bán đắt gấp đôi” hay “đeo khẩu trang hở mũi không thêm hành ngò”. Nhờ những bức ảnh đó mà chủ tiệm rau đã trở nên vô cùng nổi tiếng trên MXH và được nhiều người yêu mến. Mới đây, anh tiếp tục quay trở lại với “chiến dịch buôn bán” cực kì mới mẻ. Anh Minh Râu cùng đặc sản "sai chính tả" khiến nhiều người thích thú - Ảnh: Internet Chủ quầy rau xanh này là anh Phạm Hồng Minh, 38 tuổi, ngụ tại Biên Hoà (Đồng Nai). Anh thường được người ta gọi với cái tên thân thuộc là Minh Râu. Giữa lúc dịch bệnh bùng phát trở lại, trong khi một số tiểu thương bán mặt hàng rau củ tranh thủ tăng giá kiếm lời thì anh xăm trổ bán rau được khen hết lời vì vẫn bán giữ giá, thậm chí là tặng thêm rau xanh cho người dân để cùng nhau vượt qua đợt đại dịch khó khăn này.

Mùa dịch, anh Minh vẫn bán giá rất bình ổn, không tranh thủ tăng giá để kiếm lời - Ảnh: Internet Một người dùng mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh mới nhất của người đàn ông bán rau có 1-0-2 này cùng dòng chia sẻ: "Mùa dịch, giá rau củ đẩy cao, khi bạn anh kiếm 5 - 10 triệu mỗi ngày, nhắn bảo anh 'mày ngu lắm', thì anh, vẫn với đặc sản sai chính tả có 102, bảo bạn anh là 'kiếm tiền cả đời mà chứ đâu nhất thiết phải kiếm ngay lúc này đâu'. Không chỉ vậy, anh còn dặn bạn bán giá vừa thôi". Anh Minh bị bạn mắng nhưng có màn đáp trả sai chính tả nhưng 'đi vào lòng người' - Ảnh: Internet Theo đó, tiệm rau của anh nhiều năm qua còn trở thành địa điểm quen thuộc của các công nhân hay sinh viên thường xuyên đến nhận rau miễn phí. Nay chứng kiến nhiều cảnh đời khó khăn mùa dịch, ngoài rau củ quả anh còn phục vụ bà con thêm trứng gà, trứng vịt với giá rất bình ổn, thậm chí thấy ai nghèo quá anh còn cho không. Thấy vậy, một người bạn đã nhắn tin mắng: "Mấy tuần nay tụi tao hốt bạc Minh Râu ơi, ngày lời 5-10 triệu bình thường. Mày ngu lắm!". Ấy thế mà, anh chỉ nhẹ nhàng đáp trả: "Kiếm tiền cả đời mà chứ đâu nhất thiết phải kiếm ngay lúc này đâu". Chia sẻ trên báo Doanh nghiệp và Tiếp thị, anh Minh Râu bộc bạch: "Bán đắt quá thì những người có tiền thì không thành vấn đề. Còn những người có thu nhập thấp thì cả là một vấn đề. Tháng này bán lời ít thôi hoặc không cần lợi nhuận.. Sau này người ta có tiền rồi lời sau cũng được mà. Đừng bán đắt quá rồi đổ đi lãng phí".

"Ai mua thì bán, ai sin thì cho" - Ảnh: Internet Anh Minh gây "sốt" mạng xã hội vì những tấm biển cực chất - Ảnh: Internet Sau khi xem xong những hình ảnh này, cư dân mạng không ngừng để lại lời khen anh xăm trổ có nét "hổ báo" nhưng tấm lòng lại vô cùng thiện lương. "Vào cái mùa bất an, cần nhiều anh Minh Râu bán rau như này lắm lắm. Không chỉ vì thiếu rau, mà vì mọi người cần thêm nhiều niềm vui, sự tích cực dễ thương, sự rộng lòng, hào hiệp, thêm những vẻ đẹp theo một phiên bản mới lạ mà dung dị đời thường", chủ bài đăng xúc động.

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