Đang nhậu tại nhà riêng, ông Thạch Văn Chí (50 tuổi) và ông Nguyễn Thanh Hùng (48 tuổi) đột nhiên lăn ra bất tỉnh. Sau khi điều tra, cơ quan chức năng phát hiện nghi can chính là người con trai khuyết tật của ông Chí.

Sự việc kinh hoàng xảy ra vào trưa hôm qua (23/11), tại xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang (Trà Vinh). Hai nạn nhân là người cùng xóm.

Dù được người nhà và hàng xóm nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng cả hai đã tử vong sau đó. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra.

Theo thông tin từ Công An Nhân Dân, công an địa phương xác định Thạch Văn Nghĩa (24 tuổi, con trai ông Thạch Văn Chí) có liên quan trực tiếp đến vụ việc trên nên mời về trụ sở Công an xã làm việc.

Tại đây, đối tượng khai nhận chính mình đã mua và bỏ thuốc độc để hại chết cha và người hàng xóm. Nghĩa cho biết kể từ khi mình bị liệt hai chân vào năm 17 tuổi, không thể lao động nên bị cha mắng nhiếc mỗi ngày. Từ đó Nghĩa nuôi ý định giết chết cha ruột của mình.

Cách đây hơn một tuần, Nghĩa lên mạng tìm hiểu và dùng 3,8 triệu đồng để đặt mua chất độc cyanua. Đến sáng 23/11, Nghĩa lén bỏ chất độc đã mua vào bình rượu mà cha mình hay uống. Trưa cùng ngày, ông Chí rủ ông Hùng đi thăm đồng ghé nhà uống rượu. Sau khi uống hết ly rượu đầu tiên, cả hai lăn ra bất tỉnh và tử vong sau đó.

Trong quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra đã tìm thấy phần chất độc còn lại Nghĩa cất giấu trong phòng ngủ.

