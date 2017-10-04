Sốc: Con gái 15 tuổi và người tình hợp sức giết cha đẻ để tự do yêu đương

Đời sống 04/10/2017 14:21

Với sự giúp sức của người tình và đồng bọn, cô con gái 15 tuổi đã giết chết cha mình trong lúc ông đang ngủ say. Nguyên nhân chính của vụ giết người được xác định do mâu thuẫn giữa cha và con gái trong chuyện yêu đương của cô và bạn trai.

Cảnh sát thành phố Medford, quận Jackson, tiểu bang Oregon (Mỹ) cho biết, một cô gái 15 tuổi đã bị bắt vì tội giết chết cha đẻ ở Nam Oregon.

Theo đó, trong lúc đang ngủ say, người cha 50 tuổi Aaron Friar đã bị con gái Ellen Friar giết hại với sự giúp sức của bạn trai Gavin MacFarlane, 19 tuổi và người bạn Russell Jones, 22 tuổi.

Sau khi gây án, Ellen Friar và đồng bọn đã lái chiếc xe của cha mình để kéo thi thể ông đến một bãi đất hoang xử lý.

Cảnh sát đã phát hiện thi thể ông Friar trên đường East Antelope, nằm gần biên giới phía nam của tiểu bang Oregon với California.

Sau khi điều tra làm rõ vụ việc, cảnh sát xác định nguyên nhân chính của vụ án mạng là do mâu thuẫn giữa người cha và con gái trong chuyện yêu đương của cô và bạn trai Gavin MacFarlane.

Sốc: Con gái 15 tuổi và người tình hợp sức giết cha đẻ để tự do yêu đương - Ảnh 1
Nghi phạm Gavin MacFarlane, 19 tuổi - Ảnh: Internet

Sốc: Con gái 15 tuổi và người tình hợp sức giết cha đẻ để tự do yêu đương - Ảnh 2
Nghi phạm Russell Jones, 22 tuổi - Ảnh: Internet

Được biết, cả ba nghi phạm đã bị bắt giữ và nhận cáo buộc về 2 tội: giết người và giả mạo bằng chứng.

Russell Jones và Gavin MacFarlane bị đưa vào nhà tù quận Jackson còn Ellen Friar được đưa đến một cơ sở giam giữ trẻ vị thành niên, theo Phụ Nữ News.

 

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