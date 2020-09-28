Quen qua Zalo, gã trai quan hệ với bé gái 12 tuổi ở phòng trọ rồi cho uống thuốc tránh thai khẩn cấp

Xã hội 28/09/2020 17:18

Sau khi quen biết nhau qua mạng xã hội, thanh niên 19 tuổi xâm hại bé gái 12 tuổi, còn mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho nạn nhân uống.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng N.A.N. (19 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi xâm hại bé gái 12 tuổi.

Theo thông tin trên Người Lao Động, tháng 8/2020, N. và bé H.K.V. (12 tuổi, ngụ xã Long Đức, huyện Long Thành) quen biết nhau qua mạng xã hội Zalo rồi nảy sinh tình cảm.

Đến tháng 9/2020, lợi dụng lúc bố mẹ V. đi vắng, N. đến phòng trọ của V. để chơi. Tại đây, cả hai quan hệ tình dục với nhau. Sau đó N. bỏ về nhà.

Đến 19 giờ cùng ngày, N. đi mua một viên thuốc tránh thai khẩn cấp, sau đó nhắn tin hẹn gặp V. rồi đưa thuốc cho bé gái uống. 

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Bắt giữ thanh niên 19 tuổi xâm hại bé gái 12 tuổi - Ảnh: Người Lao Động

Khoảng 18 giờ ngày 16/9, N. đến trường chở V. về phòng trọ của mình. Tại phòng trọ, cả hai tiếp tục quan hệ tình dục. Sau đó N. chở V. về nhà.

Đến ngày 27/9/2020, anh K. (cha ruột bé gái 12 tuổi) phát hiện sự việc nên đưa con đến Công an xã Long Đức trình báo. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ nam thanh niên để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Bước đầu, N. thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

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