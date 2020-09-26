Vụ người đàn ông bị cây bật gốc đè tử vong ở Sài Gòn: Hé lộ gia cảnh đáng thương

Xã hội 26/09/2020 10:24

Người đàn ông bị cây bật gốc đè tử vong ở Sài Gòn có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hiện BV Chợ Rẫy đã hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về quê an táng.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 24/9, trong lúc trời mưa lớn, một cây xanh trên đường Nguyễn Tri Phương, đoạn trước trường Đại học Kinh tế TP.HCM (phường 5, quận 10) bất ngờ bất ngờ bật gốc, ngã đổ ra đường, đè lên anh B.M.G. (35 tuổi, quê Bến Tre) đang lưu thông trên đường.

Tai nạn bất ngờ khiến anh G. bị thương nặng và được người dân đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tuy nhiên, anh G. đã tử vong vào rạng sáng 25/9.

Lực lượng chức năng cho biết, do cây xanh bị xâm hại dưới gốc, làm đứt rễ, gặp mưa lớn bị bật gốc và gây ra tai nạn đau lòng. 

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của gia đình, anh G. và vợ là chị S. (25 tuổi) đều làm công nhân và có một con nhỏ gần 4 tuổi. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hai vợ chồng thất nghiệp. Anh G. phải chạy vạy khắp nơi để lo kinh tế cho cả gia đình. Nạn nhân cũng không có bảo hiểm y tế.

Trong lúc từ nhà trọ ở quận 12 chạy đến quận 5 để lấy đồ về kinh doanh nhỏ lẻ thì anh G. bị cây bật gốc đè tử vong.

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Người vợ khóc nghẹn ôm di ảnh của chồng tại BV Chợ Rẫy trước khi đưa về quê an táng - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Trước hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân, phía Bệnh viện Chợ Rẫy đã nhanh chóng hỗ trợ gia đình đưa anh G. về quê an táng. 

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