Chiều 4/6, một cây phượng bật gốc tại một trường THCS ở TP. Biên Hòa (Đồng Nai) khiến 3 nữ sinh lớp 8 bị thương.

Vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều nay (4/6), tại trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) xảy ra vụ một cây phượng bật gốc và ngã đổ.

Theo thông tin trên Lao động, vào thời điểm xảy ra sự việc, 3 nữ sinh lớp 8 đang rủ nhau đi xuống căn tin mua đồ. Khi các em vừa xuống đến sân trường thì mưa lớn kèm gió mạnh khiến cây phượng bật gốc, ngã xuống cổng trường. Cây phượng đã quẹt trúng 3 em học sinh này khiến các em bị xây xát nhẹ, bộ ghế đá nằm ngay bên dưới bị bể nát.

Hiện trường cây phượng bật gốc quẹt trúng 3 em học sinh - Ảnh: Internet

Chia sẻ với báo chí, bà Đỗ Thị Cao Sang, Hiệu trưởng trường THCS Trần Hưng Đạo cho biết cây phượng trên đã hơn 20 năm, có dấu hiệu mục rễ, ngã đổ từ trước mùa mưa, nằm trong danh sách nguy hiểm được kiến nghị xử lý.

Cũng theo nguồn tin trên, cây phượng ngã gần cổng trường, sát với nhà để xe. Cây cao khoảng 10m, đường kính gốc khoảng 60cm. Phần thân của cây không có dấu hiệu mục rỗng, nhưng phần gốc rễ thì thưa thớt, có dấu hiệu mục, xung quanh gốc là bê tông.

Được biết, cây phượng này đã có 20 năm tuổi - Ảnh: Internet

Trước đó, khi trời mưa, nhà trường cũng có phát loa thông báo các em học sinh hạn chế ra sân. Nhờ đó, khi cây ngã, trên sân không có nhiều học sinh. Ngay khi phát hiện vụ việc, nhà trường đã đưa 3 em học sinh đến phòng y tế chăm sóc đồng thời trấn an tâm lý, gọi điện thông báo cho phụ huynh.

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