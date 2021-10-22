Khi đi ngang qua cầu tràn Thạch Nham, do mưa lớn, nước sông dâng cao và chảy xiết đã cuốn trôi xe tải khiến 2 vợ chồng trên xe mất tích.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, sáng 22/10, bà Đinh Thị Trà - Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xe tải bị nước cuốn trôi làm hai vợ chồng mất tích.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 21/10, một chiếc xe tải hạng nhẹ mang BKS 76C-124.97 lưu thông từ huyện Sơn Hà xuống huyện Tư Nghĩa. Tuy nhiên, khi đến cầu tràn Thạch Nham (nối hai huyện Sơn Hà-Tư Nghĩa), do mưa lớn, nước sông dâng cao nên xe tải đã bị cuốn trôi xuống sông Trà Khúc.

Trên xe lúc này có ông Nguyễn Văn L. (54 tuổi) và vợ là bà Phan Thị Kim T. (51 tuổi, cùng trú phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi).

Khi lực lượng chức năng tiếp cận được chiếc xe tải thì bên trong không có người - Ảnh: Tiền Phong

Anh Phạm Văn C. - con rể ông L. cho biết, ngày 21/10, ông L. cùng bà T. dùng xe tải đi giao một số mặt hàng thiết yếu cho các cửa hàng tạp hóa tại huyện Sơn Hà. Tại thời điểm xe tải bị nạn, nước qua cầu tràn Thạch Nham dâng cao nên lực lượng chức năng đã dựng rào chắn ngang đường, đặt biển cấm phương tiện lưu thông qua cầu.

Lực lượng Cảnh sát Cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh và Công an các huyện Sơn Hà, Tư Nghĩa tập trung tìm kiếm các nạn nhân. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 22/10, xe tải được tìm thấy nhưng bên trong không có người.

Đến khoảng 10 giờ sáng nay (22/10), lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể bà Thúy tại chân cầu Trường Xuân, TP. Quảng Ngãi.

Hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm người chồng đang mất tích.

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