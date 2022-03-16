Quằn quại trong từng cơn đau do bỏng nặng, người mẹ vẫn không hay biết con cháu đã mất trong 'biển lửa'

Xã hội 16/03/2022 19:35

Hàng ngày chịu từng cơn đau do bỏng nặng, người mẹ ấy vẫn chưa hay biết có nỗi đau hơn hàng trăm ngàn lần là con cháu bà đã mãi ra đi...

Theo báo Sài Gòn giải phóng đưa tin, cách đây khoảng 3 tháng, rạng sáng 27/12/2021, một vụ hỏa hoạn thương tâm đã thiêu rụi nhà bà Triệu Thị Hạnh, cướp đi sinh mạng của vợ chồng con trai và đứa cháu gái 13 tháng tuổi và toàn bộ tài sản trong nhà.

Bà Hạnh là người duy nhất may mắn thoát nạn nhưng lại bị bỏng cấp độ I, II, III ở nhiều vùng da trên cơ thể, cộng thêm bệnh nền đái tháo đường tuýp 2, bệnh phổi. Hiện, bà Hạnh vẫn đang được điều trị tại Khoa Chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, lúc tỉnh lúc mê. 

Sau khi các con và cháu mấy, bà chỉ còn các cháu họ chăm sóc. Chị Triệu Thị Mai Phương - Cháu bà Hạnh cho biết, do giấy tờ tùy thân của bà bị cháy hết nên các chế độ bảo hiểm cho bà Hạnh chưa thực hiện được.

Anh em họ hàng chỉ quyên góp được 2 triệu đồng đóng tạm ứng cho bệnh viện, trong khi chi phí điều trị rất lớn. Gia đình lo nhất là tình trạng của bà đang xấu đi từng ngày do bị hít khói vào phổi quá nhiều.

Quằn quại trong từng cơn đau do bỏng nặng, người mẹ vẫn không hay biết con cháu đã mất trong 'biển lửa' - Ảnh 1
Trận hoả hoạn đã cướp đi 2 người con và cháu của bà Hạnh - Ảnh: báo Sài Gòn giải phóng

Mới theo, theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, trải qua biết bao cuộc phẫu thuật "thập tử nhất sinh" để duy trì mạng sống, bà Hạnh mỗi ngày vẫn bất chợt òa khóc khi gặp ác mộng về biển lửa ngày hôm đó. 

Tình trạng của bà đang xấu đi từng ngày do bị hít khói vào phổi quá nhiều mà tiền điều trị của gia đình đang cạn kiệt dần. Tâm sự với Dân Trí, bà Đào Thị Lanh - em gái của bà Hạnh cho hay: "Tiền chữa trị từ đó đến nay, tiền thuê người chăm sóc, rồi tiền làm ma chay cho các cháu đến giờ hơn 400 triệu đồng rồi. Lúc còn sống, các con của chị có gửi tiết kiệm được 200 triệu đồng; phường và các đoàn thể, các nhà hảo tâm ủng hộ được gần 100 triệu đồng, số tiền đó giờ đã cạn kiệt. Bây giờ, chúng tôi cũng không biết phải xoay xở ra sao cho những ngày điều trị sắp tới của chị ấy.

Chị tôi không có chồng, ở tuổi ngoài 40 mới xin một đứa con để nương tựa lúc về già. Vậy mà, tai họa ập xuống, đã cướp đi tất cả của chị ấy. Chúng tôi chưa biết phải nói với chị thế nào về sự thật đau đớn này. Ngày nào chị ấy cũng trông mong các con vào thăm nhưng rồi lại buồn bã khóc khi hết ngày vẫn chẳng thấy chúng đâu. Ai cũng sợ nếu biết sự thật ấy, chị tôi sẽ hóa điên mất".

Quằn quại trong từng cơn đau do bỏng nặng, người mẹ vẫn không hay biết con cháu đã mất trong 'biển lửa' - Ảnh 2
Người mẹ vẫn chưa hay biết các con và cháu ra đi vĩnh viễn - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Không chỉ vậy, vì tình hình sức khoẻ của bà Hạnh khá yếu nên họ hàng phải nói dối bà do dịch bệnh phức tạp nên vợ chồng con trai và cháu không thể vào viện thăm. Bởi sợ nói ra, bà Hạnh không thể chịu đựng được nỗi đau gấp trăm ngàn lần những vết đau do bỏng gây ra. 

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