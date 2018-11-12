Phượng 'Thị Nở' khoe nhan sắc thay đổi chóng mặt sau hơn 2 tuần đăng ảnh gương mặt 'biến dạng'

Sau hai tuần khiến cư dân mạng hoảng hốt vì gương mặt chi chít vết thương, Phượng "Thị Nở" đã đập tan tin đồn biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ bằng những bức ảnh hết sức xinh xắn.

Cách đây không lâu, cư dân mạng thảng thốt với gương mặt chi chít vết thương của Quách Phượng (hay còn được cư dân mạng gọi với biệt danh Phượng “Thị Nở”) sau 2 năm "đập đi xây lại".

Nhan sắc xinh đẹp của Phượng 'Thị Nở' trong bức ảnh mới nhất được cô chia sẻ - Ảnh: FBNV

Nhiều cư dân mạng nghi đây là biến chứng do dao kéo. Không ít người buông lời mỉa mai, cho rằng đây là hậu quả cô phải gánh chịu khi lạm dụng phẫu thuật. Để đáp trả những bình luận ác ý, mới đây Quách Phượng đã chia sẻ những bức ảnh xinh đẹp trên trang cá nhân và tiết lộ nguyên nhân khiến gương mặt bị thương là do tai nạn giao thông.

Trong những bức ảnh hay livestream mới, có thể thấy gương mặt của Phượng "Thị Nở" đã hồi phục hoàn toàn. Điều này khiến nhiều người cảm thấy vui mừng và gửi lời chúc phúc cho cô gái trẻ.

Gương mặt gây 'hoảng hốt' được Phượng chia sẻ trên trang cá nhân cách đây khoảng 2 tuần - Ảnh: Facebook nhân vật

Cách đây khoảng hai năm, Quách Kim Phượng (sinh năm 1995) được cộng đồng mạng đặt biệt danh là “Thị Nở tái sinh” vì nhan sắc xấu xí. Đối diện với những lời chê bai của những người xung quanh, Quách Phượng đã nhờ đến "dao kéo" để thay đổi cuộc đời.

Sau phẫu thuật, Phượng “Thị Nở” đã hoàn toàn lột xác, trở thành một cô gái xinh xắn. Sau gần hai năm quyết tâm làm lại cuộc đời, cuộc sống của Quách Phượng cũng đã có nhiều thay đổi tích cực. Từ một cô gái có hoàn cảnh khó khăn, cô đã trở thành bà chủ của một spa ở Sài Gòn.

Phượng ‘Thị Nở’ chia sẻ hình ảnh gương mặt biến dạng sau hơn một năm phẫu thuật khiến dư luận xôn xao Mới đây, hình ảnh Phượng “Thị Nở” với gương mặt bị biến dạng được chính cô chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều người vô cùng lo lắng.

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