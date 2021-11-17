Phú Thọ: Bé sơ sinh cực non, nặng chưa đầy nửa cân, kiên cường sống sót diệu kì

Xã hội 17/11/2021 09:28

Đây là trường hợp bé sơ sinh cực non tháng khi chào đời ở tuần thai thứ 23, trọng lượng sau sinh chỉ đạt 480gr.

Theo thông tin của Tiền Phong, mới đây, bé sơ sinh là con sản phụ P.T.T. (Việt Trì, Phú Thọ) chào đời chỉ ở tuần thai thứ 23 và trọng lượng sau sinh chỉ đạt 480gr. Đây là trường hợp bé sơ sinh cực non tháng khi chào đời.

Được biết, bố mẹ cháu hiếm muộn đã 11 năm. Đầu năm 2021, vợ chồng chị T. thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và may mắn có được “quả ngọt”. Tuy nhiên, trong quá trình mang thai rất khó khăn, nhiều lần dọa sảy. Đến tuần thai thứ 18, chị T. vào nằm điều trị dọa sẩy thai, dọa đẻ non tại Khoa Sản 1 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ và sinh bé vào tuần thai thứ 23.

Phú Thọ: Bé sơ sinh cực non, nặng chưa đầy nửa cân, kiên cường sống sót diệu kì - Ảnh 1
Bé sơ sinh đang được thở máy tại bệnh viện - Ảnh: Tiền Phong

Ngay sau khi sinh, trẻ được chuyển đến chăm sóc, điều trị tích cực tại Khoa Sơ sinh. Sau 22 ngày điều trị, trẻ đã có những tiến triển ban đầu rất tích cực, trọng lượng của bé tăng đều và ổn định, đạt 750gr. Tuy nhiên, đây là trường hợp trẻ sơ sinh cực non tháng, nhẹ cân nên việc điều trị, chăm sóc còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là chiến lược thở máy, vấn đề điều trị tình trạng còn ống động mạch, chẩn đoán và điều trị loạn sản phế quản phổi…

Theo BSCKI.Nguyễn Đức Hậu – Trưởng khoa Nhi Sơ sinh cho biết về trường hợp trên, việc hội chẩn phải trực tuyến với các chuyên gia đầu ngành tại Bệnh viện Đại học y Hà Nội và Bệnh viện Nhi Trung ương kết hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại tương đương với tuyến trên tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ giúp ích rất nhiều trong việc điều trị cho các bệnh nhi, nhất là các bệnh nhi sơ sinh cực non tháng.

Phú Thọ: Bé sơ sinh cực non, nặng chưa đầy nửa cân, kiên cường sống sót diệu kì - Ảnh 2
Hiện tại, sau 22 ngày điều trị, trọng lượng của bé đã đạt 750gr - Ảnh: Tiền Phong

Thông thường các bé sinh non trong tình trạng bệnh rất nặng, cần được cấp cứu, hồi sức kịp thời để không bỏ lỡ thời gian vàng điều trị. Khi có hội chẩn trực tuyến, bệnh nhi gần như được các bác sĩ đầu ngành tham gia điều trị, hạn chế được việc phải di chuyển và các nguy cơ có thể gây tử vong cho trẻ trên đường đi, từ đó mang lại hiệu quả điều trị lớn cho bệnh nhân.

Với sự đồng tình, thống nhất các chẩn đoán và phác đồ điều trị của các chuyên gia tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bệnh nhi sẽ tiếp tục được điều trị theo phác đồ hiện tại của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, tiếp tục duy trì chiến lược thở máy, duy trì nuôi dưỡng tĩnh mạch cho bệnh nhi. Bệnh nhi tiếp tục được sử dụng thuốc kháng sinh và trong thời gian tới sẽ có phương án cho bé tập ăn để kích thích đường tiêu hóa hoạt động. 

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