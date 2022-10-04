Bà Đặng Thị Cẩm Tú - Trưởng Phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng, cho biết đã nhận được báo cáo ban đầu về vụ việc. Theo bà Tú, nếu có dấu hiệu vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ nghi vấn trẻ mầm non bị bỏ đói, bạo hành ở Đà Nẵng, theo thông tin từ báo Người Lao động, chiều 3/10, Công an phường Hòa Xuân đã làm việc với cô giáo P.T.G và cơ sở mầm non Elm School. Tối cùng ngày, UBND phường Hòa Xuân cho biết đã tạm đình chỉ hoạt động cơ sở Elm School để phục vụ điều tra.

Cô G. cam kết rút khỏi Elm School các vai trò của mình, chính thức từ bỏ con đường giáo dục mầm non và xin phụ huynh tha thứ. Tuy nhiên, sau khi thống nhất, các phụ huynh cho biết không bỏ qua, sẽ đề nghị cơ quan chức năng can thiệp.

Trước đó, trưa 3/10, mạng xã hội cũng xuất hiện bức thư xin lỗi được cho là của cô giáo có tên P.T.G, giáo viên và người đồng sáng lập Elm School. Trong thư, cô G thừa nhận các hành vi như đẩy ngã, đánh, xô, tát, xách và ném, kéo lê, đút cơm thô bạo, bỏ đói… với một số trẻ tại trường.

Cô P.T.G làm việc với cơ quan chức năng chiều 3/10 - Ảnh: báo Người Lao động

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh M.D. (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) -phụ huynh có con theo học tại nhóm trẻ mầm non Elm School cho hay, anh và gia đình đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan công an liên quan đến hành vi “không thể chấp nhận” được của cô G..

Theo anh D., nhà trường không cho phụ huynh theo dõi con em qua camera trên điện thoại tại nhà, trường hợp muốn xem phải đến tận trường. Sự việc chỉ được phát hiện khi một trẻ bị mệt, tranh thủ giờ trưa phụ huynh chạy lên trường để kiểm tra, khi xem qua camera thì vô tình bắt gặp cảnh cô G đang đánh trẻ.

“Con tôi được 20 tháng tuổi, theo học tại đây từ tháng 5/2022, tôi từng tin tưởng trường là nơi chăm sóc tốt cho con khi học phí lên gần 7 triệu đồng/tháng nhưng hóa ra không phải. Mấy tháng qua, phụ huynh chúng tôi không hề hay biết chuyện gì xảy ra trong lớp, chỉ khi một phụ huynh tình cờ phát hiện thì mới vỡ lở. Cô giáo đã xin lỗi nhưng chúng tôi mong sự việc được xử lý theo đúng quy định của pháp luật để làm gương cho nhiều cơ sở giáo dục khác” - phụ huynh này nói.

Nhóm trẻ mầm non Elm School - nơi xảy ra vụ việc bạo hành trẻ mầm non - Ảnh: Vietnamnet

Trong khi đó, chị V.T.T. (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) chưa hết bức xúc về việc con mình bị cô giáo bạo hành, bỏ đói trên lớp học.

Theo chị T., trước đây, qua nhiều lần tiếp xúc, cô G. được các phụ huynh nhận xét là người nhẹ nhàng và yêu thương trẻ, biết cách tạo tâm lý tin tưởng cho phụ huynh.

“Không nhờ con lại chính là nạn nhân bị cô G. bạo hành nhiều nhất” - chị T. đau lòng nói.

Chị T. cho biết thêm trong thời gian theo học tại đây, bé hay quấy khóc mỗi khi thay tã và uống rất nhiều nước sau khi đi học về. Gia đình có gọi điện hỏi cô giáo thì được cô giải thích là trên lớp bé rất hiếu động, nghịch ngợm. Nghe vậy, chị T. không trách móc mà thông cảm cho cô.

“Gia đình không thể tin được khi kiểm tra camera tại trường, con bị cô G. đánh và bỏ đói rất nhiều lần. Một người nuôi dạy trẻ mà có hành động như vậy là không thể chấp nhận được, đặc biệt cô G. còn là người đồng sáng lập Elm School” - chị T. nói.