Theo đó, trưa 3/10, trên mạng xã hội xôn xao bức thư xin lỗi từ một trang Facebook cá nhân được cho là của cô giáo có tên P.T.G. - giáo viên và người đồng sáng lập Elm School (quận Cẩm Lệ).

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, chiều 3/10, lãnh đạo Phòng Giáo dục quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng cho biết vừa nắm thông tin và đang xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội được cho là học sinh nhóm lớp mầm non độc lập tư thục Elm School bị bỏ đói, bạo hành.

Nội dung thư có đoạn: "Trong thời gian tôi làm việc ở lớp Toddler tại Elm School, tôi đã có các hành vi sai trái diễn ra với nhiều trẻ. Cụ thể, tôi đã đẩy M. ngã; tôi đã đánh, xô, ngã, tát, xách và ném L.; tôi đã xách và ném C., kéo lê C. ở trạng thái quỳ 2 đầu gối ở dưới sàn; dọa nạt S., X., F.; cầm chổi gõ vào sàn dọa F., dùng thìa gõ đầu gối F.; tôi đã đút cơm thô bạo, dùng điện thoại khi cho X. ăn, cho X. ăn lại đồ ăn đã nhả ra.

Trong bức thư, cô G. thừa nhận các hành vi như đẩy ngã, đánh, xô, tát, xách và ném, kéo lê, đút cơm thô bạo, bỏ đói… với một số trẻ tại trường, đồng thời lôi kéo, thao túng phụ huynh, lừa dối phụ huynh và bỏ đói trẻ.

Bên cạnh đó tôi đã có hành vi lôi kéo thao túng phụ huynh, lừa dối phụ huynh, bỏ đói các con, để các con khát, nóng... Với tư cách là một thành viên sáng lập Elm, tôi đã không thực hiện đúng tôn chỉ mà nhà trường đề ra. Những hành vi của tôi là không thể chấp nhận, không có gì để bào chữa. Tôi đã sai rất nhiều. Tôi có lỗi với các con. Tôi có lỗi với phụ huynh đã đặt niềm tin vào tôi…".

Dòng trạng thái trên Elm School gây bão mạng ngày 3/10 - Ảnh: báo Công an TP. Đà Nẵng

Qua bức thư, cô G. cũng cam kết rút khỏi Elm School các vai trò của mình, chính thức từ bỏ con đường giáo dục mầm non, đồng thời xin phụ huynh tha thứ. Đi kèm bài đăng, cô G. đăng tải hình chụp biên bản cuộc họp phụ huynh giữa chủ trường, cô G. và các phụ huynh lớp.

Nội dung biên bản ghi nhận ngày 29/9, Elm School đã tổ chức cuộc họp phụ huynh lớp Toddler - nơi cô G. thực hiện các hành vi thô bạo với trẻ. Trong cuộc họp, cô G. đã thừa nhận những hành vi thô bạo với một số trẻ khi đứng lớp. Cô G. thừa nhận đã bỏ lỡ giờ cơm của 2 bé F. và S. vì 2 bé khóc và không hợp tác ăn. Khi cô giáo khác hỗ trợ S. thì cô G. lấy chổi gõ xuống sàn chỗ F. vì F. khóc.

Cô G. cho rằng, việc cô đẩy M. ngã là vô tình chứ không cố ý, nhấc tay C. từ khu vực bẩn sang nơi sạch. Khi hỗ trợ X. ăn, X. nhè ra và cô G. đút lại cho X. ăn. Những ngày khác, cô G. tương tác mạnh với X..

Phụ huynh cùng đại diện Elm School và cô G. đã cùng trích xuất camera thì thấy cô G. đã có nhiều hành vi bạo lực với trẻ như tát, đánh, ném L.; xô đẩy M., kéo lê C., đút cơm thô bạo, dùng điện thoại khi cho trẻ ăn, bắt trẻ ăn lại đồ ăn đã nhả ra.

Đáng chú ý, cô P.T.G. không phải là giáo viên đứng lớp của lớp Toddler, mà là người quản lý của Elm School. Kết luận cuộc họp, các phụ huynh thống nhất sẽ đề nghị cơ quan chức năng can thiệp.

Một giờ học ở Elm School - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo thông tin từ báo Công an TP. Đà Nẵng, xác minh vụ việc tại địa phương, bà Hồ Thị Cẩm Nhung - Chủ tịch UBND P. Hòa Xuân cho biết: "Elm School là Nhóm lớp tư thục do UBND P. Hòa Xuân cấp giấy phép hoạt động. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ. UBND phường sẽ có báo cáo cho các báo đài sau. Hiện tại chỉ mới có thông tin từ bức thư đăng tải trên mạng xã hội mà thôi".

Trung tá Ngô Tấn Lịch - Trưởng CAP Hòa Xuân cũng cho hay, sau khi nắm được thông tin sự việc qua mạng xã hội facebook, CAP đã báo cáo lãnh đạo Công an quận, đồng thời vào cuộc xác minh nội dung thông tin trên. Trung tá Ngô Tấn Lịch cho biết thêm, hiện CAP chưa nhận được đơn thư phản ánh liên quan đến vụ việc nói trên.