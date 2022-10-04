Xôn xao bức thư 'thú tội' của giáo viên bạo hành trẻ mầm non: Thừa nhận các hành vi như đánh, xô, tát, xách, ném, kéo lê, bỏ đói,…

Xã hội 04/10/2022 08:59

Trong bức thư, cô G. thừa nhận các hành vi như đẩy ngã, đánh, xô, tát, xách và ném, kéo lê, đút cơm thô bạo, bỏ đói… với một số trẻ tại trường.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, chiều 3/10, lãnh đạo Phòng Giáo dục quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng cho biết vừa nắm thông tin và đang xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội được cho là học sinh nhóm lớp mầm non độc lập tư thục Elm School bị bỏ đói, bạo hành.

Theo đó, trưa 3/10, trên mạng xã hội xôn xao bức thư xin lỗi từ một trang Facebook cá nhân được cho là của cô giáo có tên P.T.G. - giáo viên và người đồng sáng lập Elm School (quận Cẩm Lệ).

Trong bức thư, cô G. thừa nhận các hành vi như đẩy ngã, đánh, xô, tát, xách và ném, kéo lê, đút cơm thô bạo, bỏ đói… với một số trẻ tại trường, đồng thời lôi kéo, thao túng phụ huynh, lừa dối phụ huynh và bỏ đói trẻ.

Nội dung thư có đoạn: "Trong thời gian tôi làm việc ở lớp Toddler tại Elm School, tôi đã có các hành vi sai trái diễn ra với nhiều trẻ. Cụ thể, tôi đã đẩy M. ngã; tôi đã đánh, xô, ngã, tát, xách và ném L.; tôi đã xách và ném C., kéo lê C. ở trạng thái quỳ 2 đầu gối ở dưới sàn; dọa nạt S., X., F.; cầm chổi gõ vào sàn dọa F., dùng thìa gõ đầu gối F.; tôi đã đút cơm thô bạo, dùng điện thoại khi cho X. ăn, cho X. ăn lại đồ ăn đã nhả ra.

Bên cạnh đó tôi đã có hành vi lôi kéo thao túng phụ huynh, lừa dối phụ huynh, bỏ đói các con, để các con khát, nóng... Với tư cách là một thành viên sáng lập Elm, tôi đã không thực hiện đúng tôn chỉ mà nhà trường đề ra. Những hành vi của tôi là không thể chấp nhận, không có gì để bào chữa. Tôi đã sai rất nhiều. Tôi có lỗi với các con. Tôi có lỗi với phụ huynh đã đặt niềm tin vào tôi…".

Xôn xao bức thư 'thú tội' của giáo viên bạo hành trẻ mầm non: Thừa nhận các hành vi như đánh, xô, tát, xách, ném, kéo lê, bỏ đói,… - Ảnh 1
Dòng trạng thái trên Elm School gây bão mạng ngày 3/10 - Ảnh: báo Công an TP. Đà Nẵng

Qua bức thư, cô G. cũng cam kết rút khỏi Elm School các vai trò của mình, chính thức từ bỏ con đường giáo dục mầm non, đồng thời xin phụ huynh tha thứ. Đi kèm bài đăng, cô G. đăng tải hình chụp biên bản cuộc họp phụ huynh giữa chủ trường, cô G. và các phụ huynh lớp.

Nội dung biên bản ghi nhận ngày 29/9, Elm School đã tổ chức cuộc họp phụ huynh lớp Toddler - nơi cô G. thực hiện các hành vi thô bạo với trẻ. Trong cuộc họp, cô G. đã thừa nhận những hành vi thô bạo với một số trẻ khi đứng lớp. Cô G. thừa nhận đã bỏ lỡ giờ cơm của 2 bé F. và S. vì 2 bé khóc và không hợp tác ăn. Khi cô giáo khác hỗ trợ S. thì cô G. lấy chổi gõ xuống sàn chỗ F. vì F. khóc.

Cô G. cho rằng, việc cô đẩy M. ngã là vô tình chứ không cố ý, nhấc tay C. từ khu vực bẩn sang nơi sạch. Khi hỗ trợ X. ăn, X. nhè ra và cô G. đút lại cho X. ăn. Những ngày khác, cô G. tương tác mạnh với X..

Phụ huynh cùng đại diện Elm School và cô G. đã cùng trích xuất camera thì thấy cô G. đã có nhiều hành vi bạo lực với trẻ như tát, đánh, ném L.; xô đẩy M., kéo lê C., đút cơm thô bạo, dùng điện thoại khi cho trẻ ăn, bắt trẻ ăn lại đồ ăn đã nhả ra.

Đáng chú ý, cô P.T.G. không phải là giáo viên đứng lớp của lớp Toddler, mà là người quản lý của Elm School. Kết luận cuộc họp, các phụ huynh thống nhất sẽ đề nghị cơ quan chức năng can thiệp.

Xôn xao bức thư 'thú tội' của giáo viên bạo hành trẻ mầm non: Thừa nhận các hành vi như đánh, xô, tát, xách, ném, kéo lê, bỏ đói,… - Ảnh 2
Một giờ học ở Elm School - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo thông tin từ báo Công an TP. Đà Nẵng, xác minh vụ việc tại địa phương, bà Hồ Thị Cẩm Nhung - Chủ tịch UBND P. Hòa Xuân cho biết: "Elm School là Nhóm lớp tư thục do UBND P. Hòa Xuân cấp giấy phép hoạt động. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ. UBND phường sẽ có báo cáo cho các báo đài sau. Hiện tại chỉ mới có thông tin từ bức thư đăng tải trên mạng xã hội mà thôi".

Trung tá Ngô Tấn Lịch - Trưởng CAP Hòa Xuân cũng cho hay, sau khi nắm được thông tin sự việc qua mạng xã hội facebook, CAP đã báo cáo lãnh đạo Công an quận, đồng thời vào cuộc xác minh nội dung thông tin trên. Trung tá Ngô Tấn Lịch cho biết thêm, hiện CAP chưa nhận được đơn thư phản ánh liên quan đến vụ việc nói trên.

Vụ giáo viên bạo hành trẻ mầm non ở Đà Nẵng: Tạm đình chỉ cơ sở, điều tra làm rõ sự việc

Vụ giáo viên bạo hành trẻ mầm non ở Đà Nẵng: Tạm đình chỉ cơ sở, điều tra làm rõ sự việc

Sau khi thông tin về vụ việc, Cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động nhóm lớp độc lập tư thục ở Đà Nẵng để điều tra, xác minh hành vi bỏ đói, bạo hành trẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   giáo viên bạo hành trẻ em bạo hành trẻ em cô giáo bạo hành học sinh

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 6 giờ 47 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 8 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?