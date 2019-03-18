Khoảng 6 giờ sáng nay, một số người dân phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới mương nước nên báo công an. Qua xác minh ban đầu, hai nạn nhân là vợ chồng, người vợ còn đang mang thai khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa.

Hôm nay (18/3), tại xã Thụy Liên (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) xảy ra vụ việc đôi vợ chồng tử vong dưới mương nước gây xôn xao dư luận địa phương. Ông Vũ Thành Quang – Chủ tịch UBND xã Thụy Liên đã xác nhận sự việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, một số người dân đi trên tuyến đường liên xã, đoạn đối diện nhà thờ An Lệnh bàng hoàng phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới mương nước, bên cạnh là một chiếc xe máy nên báo công an.

Nhận tin báo từ chính quyền xã, Công an huyện Thái Thụy nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của đôi nam nữ.

Người đàn ông cùng vợ mang thai được phát hiện tử vong dưới mương nước khiến ai nấy xót xa - Ảnh: NLĐ

Ông Quang cho biết đôi nam nữ trên là một cặp vợ chồng quê ở tỉnh Thanh Hóa. Người chồng 40 tuổi, làm công nhân một nhà máy đóng tàu ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy. Còn người vợ đang mang thai, đi làm giúp việc cho một gia đình ở Hà Nội.

Tối 17/3, hai vợ chồng đến nhà một người bạn ở xã Thụy Liên chơi và ở lại ăn cơm. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày thì ra về, trên đường về đã gặp nạn và tử vong. Người thân của hai nạn nhân cũng đã đi từ Thanh Hóa ra Thái Bình nhận diện thi thể.

Chính quyền xã cho biết có lẽ là do trời tối cộng thêm sương mù, đôi vợ chồng không quen đường nên ngã xuống mương nước. Tuy nhiên nguyên nhân tử vong thật sự của đôi nam nữ vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

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