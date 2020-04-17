Phát hiện thi thể cháy đen trong tư thế quỳ gối giữa rừng cao su ở Bình Dương

Xã hội 17/04/2020 13:58

Người đàn ông đi chăn bò ngang qua rừng cao su thì bàng hoàng phát hiện một thi thể nam giới bị cháy đen.

Sáng nay (17/4), Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của một người đàn ông trong rừng cao su trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ cùng ngày, một người dân đi chăn bò ở khu vực rừng cao sư thuộc khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên đã phát hiện thi thể nam giới bị cháy đen nên báo công an.

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Phát hiện thi thể nam giới cháy đen trong rừng cao su - Ảnh: Vietnamnet
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Tại hiện trường phát hiện một chiếc xe máy nghi là của nạn nhân - Ảnh: Tiền Phong

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, cách thi thể nạn nhân khoảng 10 mét có một chiếc xe máy biển số tỉnh Bình Thuận nghi là của nạn nhân.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu, nạn nhân là nam giới khoảng 30 tuổi, thi thể bị cháy đen trong tư thế quỳ gối, đầu xuống đất. Khu vực phát hiện thi thể là rừng cao su nằm cách xa khu dân cư, vắng người qua lại.

Cơ quan công an đang xác định danh tính nạn nhân, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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Liên quan đến vụ người dân phát hiện thi thể trong bao tải tại TP.HCM, cơ quan công an đang truy tìm người đi xe máy chở xác nạn nhân tới khu vực Gò Vấp vào tối 13/4.

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