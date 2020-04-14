Liên quan đến vụ phát hiện thi thể trong bao tải tại Gò Vấp (TP. HCM), cơ quan công an tìm thấy 1 lá đơn xin việc.

Nhiều giờ qua, vụ việc phát hiện thi thể trong bao tải nằm bên lề đường tại Gò Vấp (TP.HCM) khiến dư luận xôn xao. Hiện Công an quận Gò Vấp vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiếp tục điều tra vụ án.

Theo thông tin trên Tổ Quốc, khi khám nghiệm hiện trường cơ quan công an tìm thấy một lá đơn xin việc bên trong bao tải kèm thông tin: “Chú Cường, nhà gần nhà thờ Nghĩa Hòa, phường 6, quận Tân Bình”. Phía cơ quan chức năng cũng đã xác minh thông tin và bước đầu xác nhận nạn nhân là ông Đinh Phú Cường (48 tuổi, ngụ phường 6, quận Tân Bình).

Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra vụ người dân phát hiện thi thể trong bao tải tại Gò Vấp (TP.HCM) - Ảnh: Internet

Hiện phía cơ quan điều tra vẫn đang tập trung lực lượng, thu thập dữ liệu camera dọc các tuyến đường gần hiện trường để xác định nguồn gốc chiếc bao tải, điều tra nguyên nhân vụ án.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 13/4, nam nhân viên Công ty Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp trong lúc đi gom rác tại khu vực đường Phan Văn Trị thì phát hiện một bao tải màu xanh bên lề đường. Mở ra kiểm tra, người này phát hiện một người đàn ông tử vong bên trong nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Nơi chiếc bao tải được phát hiện - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân khoảng 50 tuổi, mặc chiếc quần short màu kem, thi thể vẫn chưa phân hủy.

TP.HCM: Phát hiện thi thể người đàn ông trong bao tải bên lề đường lúc nửa đêm Trong lúc quét rác, nam nhân viên thu dọn vệ sinh phát hiện một thi thể trong bao tải. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-phat-hien-thi-the-trong-bao-tai-ben-le-duong-o-sai-gon-tim-thay-la-don-xin-viec-he-lo-danh-tinh-nan-nhan-356644.html