Trong lúc quét rác, nam nhân viên thu dọn vệ sinh phát hiện một thi thể trong bao tải. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mới đây, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đơn vị này vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phát hiện thi thể trong bao tải trên địa bàn.

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 13/4, nam nhân viên Công ty Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp đi thu gom rác trên đường Phan Văn Trị thì nhìn thấy một bao tải màu xanh nằm bên lề đường. Sau khi kiểm tra, người này phát hiện bên trong là thi thể của một người đàn ông nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Khu vực công nhân dọn vệ sinh phát hiện thi thể trong bao tải - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng này, Công an quận Gò Vấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định thi thể này chưa phân hủy, nạn nhân mặc một chiếc quần short màu kem.

Cách đây không lâu tại Nha Trang, người dân cũng phát hiện một xác chết trong vali được quấn chặt bằng băng keo. Cụ thể, vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng 27/3, người dân đi làm rẫy thì phát hiện một chiếc vali bốc mùi hôi thối nên báo công an. Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường.

Chiếc vali chứa thi thể được người dân phát hiện - Ảnh: Internet

Tại hiện trường, chiếc vali được quấn chặt bằng băng keo, tiếp theo là lớp ni lông và một chiếc chăn mỏng. Theo đó, chiếc vali được ném vào trong bụi rậm nên bị cát bụi phủ lên. Sau khi kiểm tra, công an xác định bên trong là một thi thể nam giới.

Nha Trang: Phát hiện thi thể trong vali được quấn chặt bằng băng keo Hiện cơ quan Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đang điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện một xác chết trong vali trên địa bàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-phat-hien-thi-the-nguoi-dan-ong-trong-bao-tai-ben-le-duong-luc-nua-dem-356618.html