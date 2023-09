Liên quan đến vụ người dân phát hiện thi thể trong bao tải tại TP.HCM, cơ quan công an đang truy tìm người đi xe máy chở xác nạn nhân tới khu vực Gò Vấp vào tối 13/4.

Nhiều ngày qua, vụ việc người dân phát hiện thi thể trong bao tải tại đường Phan Văn Trị, phường 10, Gò Vấp (TP. HCM) khiến dư luận xôn xao. Nạn nhân được xác định là ông Đinh Phú Cường (48 tuổi, ngụ phường 6, quận Tân Bình).

Nơi người dân phát hiện thi thể trong bao tải lúc nửa đêm - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tổ Quốc, hiện Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với Công an quận Gò Vấp tiếp tục điều tra vụ việc. Qua hình ảnh trích xuất camera an ninh gần hiện trường, cơ quan chức năng xác định có 1 người đi xe máy chở bao tải chứa thi thể nạn nhân đến đường Phan Văn Trị rồi bỏ xuống. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương truy tìm người này để điều tra, làm rõ vụ việc.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 13/4, nam nhân viên Công ty Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp trong lúc đi gom rác tại khu vực đường Phan Văn Trị thì phát hiện một bao tải màu xanh bên lề đường. Mở ra kiểm tra, người này phát hiện một người đàn ông tử vong bên trong nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an tìm thấy một lá đơn xin việc bên trong bao tải kèm thông tin: “Chú Cường, nhà gần nhà thờ Nghĩa Hòa, phường 6, quận Tân Bình”. Nhờ đó, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân. Bên cạnh đó, kết quả khám nghiệm cho thấy khi được phát hiện thi thể nạn nhân chưa phân hủy, mặc quần short màu kem, trên mặt có vết máu khô. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

