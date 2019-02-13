Nạn nhân là cháu ruột của Sơn tên Mai (tên đã thay đổi, 13 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Theo thông tin ban đầu, vào ngày 6/2 (mùng 3 Tết), Sơn tới nhà cháu Mai để chơi, phát hiện cháu bé đang ngủ một mình trong phòng nên nảy sinh ý định đồi bại. Đối tượng dùng vũ lực khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm mặc bé gái kêu cứu, chống cự. Sau khi thỏa mãn thú tính, người cậu ruột rời khỏi nhà bé Mai rồi bỏ trốn lên TP.HCM.

Mới đây, tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa xảy ra vụ cậu xâm hại cháu khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vũng Tàu đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Sơn (31 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Công an đã lấy lời khai, làm giám định đối với bé gái dưới sự giám hộ của gia đình, đồng thời tiến hành truy xét bắt giữ nghi phạm Sơn. Bước đầu, Sơn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Thấy bé Mai có biểu hiện tâm lý bất thường, gia đình đã gặng hỏi và bàng hoàng khi biết Sơn đã xâm hại cháu bé. Quá phẫn nộ, gia đình lập tức đưa Mai tới cơ quan công an tố cáo hành vi của Sơn.

Thời gian qua đã xảy ra không ít vụ việc nạn nhân bị người thân ruột thịt xâm hại. Điển hình như vụ việc Nguyễn Võ Tiến Hoàng (SN 1980, trú phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xâm hại chính con ruột của mình trong suốt 2 năm trời khiến dư luận xã hội bức xúc.

Ngày 2/1 vừa qua, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố đối với bị can Nguyễn Võ Tiến Hoàng. Theo cáo trạng, Hoàng kết hôn với bà T.X.H. (SN 1973) và có 2 con chung là cháu N.T.K.N. (SN 2004) và cháu N.K.T. (SN 2010). Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2015 đến 9/2018, Hoàng đã nhiều lần hiếp dâm cháu N. tại nhà. Sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, Hoàng đều đe dọa N. không được kể chuyện này cho mẹ biết, nếu không mẹ sẽ suy sụp tinh thần và tự tử.

Lần thứ nhất Hoàng hiếp dâm con gái là vào tháng 7/2015, cháu N. bị bố hãm hại khi mới 11 tuổi 5 tháng. Sau lần giao cấu đầu tiên, đến đầu tháng 8/2015, Hoàng còn thực hiện việc giao cấu với cháu N. khoảng 3, 4 lần nữa. Kể từ đó, cứ khoảng một tháng Hoàng giao cấu với cháu N. một lần tại phòng ngủ của gia đình.

Vì sợ những lời bố nói trở thành sự thật nên đến tận tháng 9/2018, cháu N. mới dám kể toàn bộ sự việc cho mẹ biết. Ngày 22/9/2018, bà T.X.H. đã làm đơn gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột tố cáo hành vi mất nhân tính của chồng.

Theo biên bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk: Cháu N. bị rách màng trinh đã hóa sẹo. Trong quá trình điều tra, bị can Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.