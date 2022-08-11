Phần Lan tạm ngưng công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

Đại sứ quán Phần Lan thông báo dừng cấp visa cho hộ chiếu phổ thông Việt Nam mẫu mới màu xanh tím than, do không có thông tin nơi sinh.

Theo thông tin từ VietNamNet, Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội vừa có thông báo nước này đã quyết định tạm dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam. Cụ thể, từ ngày 1/7, các cơ quan Việt Nam cấp hộ chiếu Việt Nam mẫu mới bìa màu xanh tím than. Hộ chiếu mới này không có thông tin về nơi sinh của người mang hộ chiếu. Đây là một thông tin bắt buộc để xác định danh tính cá nhân và xử lý các đơn xin thị thực/giấy phép cư trú của Phần Lan.

Đại sứ quán Phần Lan sẽ không tiếp nhận đơn xin cấp thị thực/giấy phép cư trú của đương đơn xuất trình hộ chiếu mẫu mới này cho đến khi có thông báo mới của các cơ quan có thẩm quyền của Phần Lan. Đại sứ quán sẽ thông báo trong trường hợp có thay đổi. Phần Lan sẽ tích cực làm việc với các quốc gia thành viên EU, Schengen và phía Việt Nam để giải quyết vấn đề này. Hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam có bìa màu xanh tím than, trong khi mẫu cũ có bìa xanh lục - Ảnh: VietNamNet Như vậy, hiện nay có Đức, Cộng hoà Séc và Phần Lan tạm thời chưa công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam. Trong khi đó, Anh, Pháp, Tây Ban Nha thông báo công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam.

Được biết, khối Schengen gồm 26 quốc gia châu Âu đã bãi bỏ các hình thức kiểm soát biên giới, cho phép đi lại tự do giữa các nước thành viên. Người mang thị thực Schengen được phép lưu trú tại các nước trong khối tối đa 90 ngày trong mỗi chu kỳ nửa năm. Khối Schengen gồm: Bỉ, Đan Mạch, Đức, Estonia, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Iceland, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Áo, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc và Hungary. Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trước đó, Đức và Cộng hòa Czech đã thông báo tạm ngừng công nhận hộ chiếu mẫu mới này. Tây Ban Nha trước đó cũng tạm ngừng công nhận hộ chiếu mẫu mới. Tuy nhiên, vào ngày 8/8, nước này đã thay đổi quyết định của mình và tiếp tục công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam. Bên cạnh đó, Pháp và Anh cũng là 2 quốc gia tại châu Âu công nhận hộ chiếu mẫu mới. Đối với việc một số nước châu Âu từ chối cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay các cơ quan chức năng Việt Nam đã làm việc với cơ quan chức năng các nước và xác định đây là vấn đề mang tính kỹ thuật, hộ chiếu thiếu nơi sinh sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý của các nước sở tại. Do đó, Bộ Công an đã thống nhất với Bộ Ngoại giao trước mắt tiến hành bị chú “nơi sinh” vào hộ chiếu mẫu mới cho công dân khi công dân có đề nghị. Về lâu dài sẽ tiến hành sửa đổi mẫu hộ chiếu, trong đó bổ sung mục “nơi sinh” trang nhân thân hộ chiếu.

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