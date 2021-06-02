Ông Võ Hoàng Yên đã giao nộp 'bằng khen' lại cho tỉnh Quảng Ngãi

Xã hội 02/06/2021 21:59

Vừa qua, "thần y" Võ Hoàng Yên đã bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi thu hồi bằng khen do phương pháp chữa bệnh không hiệu quả, gây dư luận xấu tại địa phương.

Theo Dân Trí, mới đây, UBND huyện Bình Sơn cho biết, ông Võ Hoàng Yên đã giao nộp bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho cơ quan Nội vụ - Tổ chức huyện Bình Sơn. Cơ quan này cũng bàn giao bằng khen của ông Võ Hoàng Yên cho Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi xử lý theo quy định.

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Ông Võ Hoàng Yên và các cộng sự từng nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 7/2020 - Ảnh: Dân Trí

Ngoài việc thu hồi bằng khen, UBND huyện Bình Sơn còn rà soát, thu hồi các khoản chi sai trong tổng số tiền 200 triệu đồng đã tiêu tốn khi mời ông Võ Hoàng Yên về khám, chữa bệnh cho người dân. Được biết, nguồn kinh phí này được chi cho việc đi lại, ăn ở cho ông Võ Hoàng Yên và các cộng sự. 

Theo Tuổi Trẻ, tháng 7/2020, ông Yên cùng cộng sự đã về huyện Bình Sơn khám chữa bệnh cho người dân. Trong 2 ngày, ông Võ Hoàng Yên và các cộng sự đã khám, chữa bệnh cho 770 người dân huyện Bình Sơn, trong đó có hàng trăm người bị bại liệt, câm điếc bẩm sinh. Dù việc khám chữa bệnh này miễn phí nhưng UBND huyện Bình Sơn vẫn tốn chi phí khoảng 200 triệu đồng.

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Cận cảnh ông Yên chữa bệnh - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đến ngày 11/7/2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi có quyết định khen thưởng và tặng bằng khen cho ông Yên và cộng sự. Tuy nhiên, sau khi vợ chồng đại gia "Dũng lò vôi" tố cáo ông Yên lừa đảo, công an tỉnh Quảng Ngãi xác minh, kết quả không có ai khỏi bệnh.

Trên cơ sở xác minh cùng với những báo cáo vụ việc, UBND tỉnh quyết định "Hủy bỏ quyết định khen thưởng cho ông Võ Hoàng Yên và cộng sự vì kết quả khám chữa bệnh không hiệu quả và gây dư luận không tốt tại địa phương", văn bản nêu.

Trước đó, tỉnh Quảng Ngãi cũng phát hành văn bản chỉ đạo tạm dừng mời và cấp phép ông Võ Hoàng Yên về khám chữa bệnh tại Quảng Ngãi vào tháng 3 vừa qua. Văn bản được ban hành theo báo cáo kiến nghị tạm dừng mời ông Võ Hoàng Yên về Quảng Ngãi khám chữa bệnh của Công an tỉnh Quảng Ngãi.

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