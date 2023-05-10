Đồng Nai: Phát hiện bé trai sơ sinh bỏ rơi ở nhà vệ sinh

Xã hội 10/05/2023 15:07

Khi phát hiện, bé được đặt trong bao đựng gạo màu xanh sau cánh cửa nhà vệ sinh. Bé trai nặng khoảng 3,2kg, sức khỏe ổn định.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, ngày 10/5, đại diện UBND Xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) cho biết, cơ quan này đã thông tin rộng rãi đến người dân để tìm người thân của bé sơ sinh bỏ rơi tại ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn.

Khoảng 18h ngày 9/5, người dân ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, phát hiện một bé trai sơ sinh tại nhà vệ sinh ở xưởng gỗ tư nhân trên địa bàn. Khi phát hiện, bé được đặt trong bao đựng gạo màu xanh sau cánh cửa nhà vệ sinh. Bé trai nặng khoảng 3,2kg, sức khỏe ổn định.

Đồng Nai: Phát hiện bé trai sơ sinh bỏ rơi ở nhà vệ sinh - Ảnh 1
Bé trai sơ sinh nặng 3,2kg được phát hiện trong bao đựng gạo trước nhà vệ sinh ở Đồng Nai - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ 

Dẫn tin từ Báo Tuổi Trẻ, sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã đưa bé trai đến Trạm y tế xã Bắc Sơn chăm sóc, nuôi dưỡng và làm các thủ tục liên quan.

Lãnh đạo UBND xã Bắc Sơn thông báo ai là thân nhân thì liên hệ chính quyền địa phương để được hướng dẫn nhận lại bé trai. Sau 7 ngày (đến hết ngày 16-5) nếu không có ai đến liên hệ thì UBND xã Bắc Sơn sẽ tiến hành giải quyết theo quy định

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Ngày 10/5, UBND Bắc Sơn (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh.

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