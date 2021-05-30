Ông Dũng 'lò vôi' cảm ơn rối rít: 'Tôi rất mừng vì Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra một văn bản rất kịp thời'

Xã hội 30/05/2021 21:08

Sau khi bà Phương Hằng cáo bệnh, nghỉ livestream, ông Dũng "lò vôi" đã "tiếp sóng" vào chiều ngày 30/5. Trong buổi phát trực tiếp diễn ra hơn 1h đồng hồ, đại gia Đại Nam đã có những chia sẻ về văn bản mới nhất từ Bộ Thông tin và Truyền thông.

Livestream của bà Phương Hằng đã "phá đảo thế giới ảo" suốt mất tháng nay. Mặc dù những thông tin mà bà chia sẻ vẫn chưa được kiểm chứng về độ chính xác, nhưng không thể phủ nhận những thông tin bà đưa ra đã khiến dư luận xôn xao, bán tín bán nghi. Ngoài ra, một bộ phận người dân tỏ ra bức xúc khi những nội dung bà truyền tải trên sóng livestream có phần dung tục, phản cảm, thậm chí là miệt thị một số người nổi tiếng. 

Giữa lúc cộng đồng mạng xôn xao, hôm 28/5, Bộ TT&TT đã có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý thông tin vi phạm trên mạng xã hội, cụ thể là hiện tượng một số người lợi dụng các tính năng của mạng xã hội như phát trực tuyến (livestream), chia sẻ hình ảnh, video clip, trao đổi theo nhóm (group chat)... để đăng tải nội dung vi phạm pháp luật.

Ngay sau đó, bà Hằng bỗng bất ngờ tuyên bố hủy buổi livestreams vào tối 29/5 với lý do bị ốm. Tuy nhiên, vào đúng chiều 30/5, đại gia Dũng "lò vôi" đã livestream với độ "nóng" ngang ngửa những buổi trực tiếp của bà Phương Hằng. Có thời điểm, buổi livestream thu hút gần 120 ngàn người theo dõi. 

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Ông Dũng livestream chiều ngày 30/5- Ảnh chụp màn hình

Đại gia cho biết, vợ ông là một nạn nhân và từng đứng ra tố cáo ông Võ Hoàng Yên ra cơ quan chức năng. Ban đầu bà Hằng chỉ muốn đứng ra tố cáo ông Yên vì không muốn người dân tiếp tục bị lừa gạt, dù cho ông thừa nhận "là một tổng giám đốc, nói ra mình bị lừa xấu hổ lắm". Vì nóng tính nên theo ông, khi bà Hằng bị chỉ trích đã dùng lời lẽ không đúng chuẩn mực trên mạng xã hội: "Các bạn thấy không, nhiều khi do cảm xúc, không kiềm chế được lời nói". 

Điều đặc biệt, trong buổi livestream, chia sẻ về văn bản của Bộ TT&TT trước đó, ông Dũng cho hay: "Tôi rất mừng và trăm ngàn lần cảm ơn Bộ TT&TT vì đã ra một văn bản rất kịp thời để lành mạnh hoá các hoạt động trên cộng đồng mạng"

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Nữ đại gia cho biết sẽ tiếp tục livestream để nói về cuộc sống gia đình - Ảnh chụp màn hình

Gần cuối livestream, bà Phương Hằng xuất hiện và thông báo sẽ trở lại phát sóng trực tiếp vào tuần sau nhưng nữ đại gia khẳng định bà sẽ ngừng cuộc chiến và sắp tới sẽ chỉ là những buổi chia sẻ về cuộc sống, về gia đình.

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N.H.K. được CĐM biết đến là "IT ruột" của bà Phương Hằng sau khi giúp nữ đại gia moi móc hàng loạt bí mật động trời. Nam IT cho biết sẽ tiếp tục về phe vợ Dũng "lò vôi" dù bị gia đình ngăn cản.

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