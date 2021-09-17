Ông bố U70 'rưng rưng' nước mắt đón chào con trai đầu lòng ra đời sau 30 năm mòn mỏi mong đợi

Khoảnh khắc con cất tiếng khóc chào đời, ông T. không giấu được niềm hạnh phúc, xúc động. Ông gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ đã tạo ra “kỳ tích” cho vợ chồng mình sau nhiều năm mòn mỏi chờ con.

Theo thông tin của Vietnamnet, sáng 14/9, vợ chồng ông Nguyễn Hữu T. (65 tuổi), bà Vũ Thị C. (51 tuổi), ở Phương Công, Tiền Hải, Thái Bình hạnh phúc đón chào con trai đầu lòng sau 30 năm mong mỏi chờ đợi.

Ca sinh mổ được thực hiện bởi PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Được biết, hai vợ chồng lần đầu tiên làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm), may mắn thành công ngay lần chuyển phôi thứ nhất.

Các bác sĩ cho biết, do bà C. đã trên 50 tuổi, chức năng buồng trứng suy giảm nhiều, ê-kíp phải nghiên cứu, ứng dụng nhiều phương pháp, kỹ thuật trong quá trình điều trị mới có được trứng tạo phôi và chuẩn bị tốt môi trường cho tử cung đón nhận phôi.

Ông T (65 tuổi) hạnh phúc khi được ôm con trong tay - Ảnh: Vietnamnet

Về phần ông T. không chỉ cao tuổi, chất lượng tinh trùng thấp mà sức khỏe sinh sản cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau nhiều năm mắc sốt rét ác tính. Để có số tinh trùng chất lượng làm IVF, các bác sĩ đã kiên trì điều trị, phẫu thuật mào tinh nhiều lần, từ đó lọc rửa, lấy đủ lượng tinh trùng.

Trong khoảnh khắc nghe con cất tiếng khóc chào đời, bên hành lang, ông T. không giấu được niềm hạnh phúc, xúc động. Ông gửi lời cảm ơn rối rít đến các y bác sĩ đã tạo ra “kỳ tích” cho vợ chồng mình sau nhiều năm mòn mỏi chờ con.

Được biết, vợ chồng ông T. cũng có 2 người con nuôi: con gái lớn 25 tuổi, con trai 15 tuổi. Hai con luôn ủng hộ, động viên, đồng hành cùng bố mẹ trong hành trình này.

Trước đó, hồi cuối tháng 7, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cũng giúp đỡ đôi vợ chồng lớn tuổi khác (ngoài 50 tuổi) đón cặp song sinh đầu lòng sau hơn 30 năm hiếm muộn.

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