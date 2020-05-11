Ông bố bị 2 cô con gái rượu cướp giường bệnh phải ngồi co ro trên ghế nhưng khuôn mặt sao lại hạnh phúc thế này?

Xã hội 11/05/2020 08:20

Mặc dù đang bệnh nhưng ông bố lại phải ngồi trên ghế vì bị 2 cô con gái "cướp" giường. Hình ảnh hài hước này nhanh chóng gây bão khắp các diễn đàn trên Facebook.

Thay vì ân cần chăm sóc ông bố đang bệnh, 2 cô con gái rượu lại chiếm giường bệnh nằm chơi điện thoại để bố ngồi trên ghế. Chính vì bị đối xử “bất công” nên ông bố đã gửi tặng 2 cô con gái ánh mắt hình viên đạn nhưng không giấu được sự hạnh phúc trên khuôn mặt. Được biết, bức ảnh này do người mẹ chụp lại. Hình ảnh hài hước này ngay sau đó đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội.

hinh anh hai huoc 1
Hình ảnh hài hước gây xôn xao mạng xã hội nhiều giờ qua - Ảnh: Facebook

Mặc dù hình ảnh có vẻ tréo ngoe nhưng lại khiến mọi người vô cùng thích thú. Nhiều người cho rằng bức ảnh này toát lên sự hạnh phúc, ấm áp khiến ai cũng phải ghen tỵ. Không ít người khen gia đình này thật dễ thương, hạnh phúc và để lại nhiều bình luận khen ngợi.

“Nhìn khuôn mặt ông bố đúng kiểu '2 đứa làm con bố hơi lâu rồi đấy'. Một bức ảnh không bình thường nhưng lại dễ thương hết sức”, L.N bình luận.

“Không cần những điều lớn lao, hình ảnh bình dị này cũng khiến nhiều người vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tỵ rồi. Trong ánh mắt chú tràn ngập hạnh phúc dù bị cướp giường bệnh. Tình cảm gia đình đúng là kỳ diệu thật á", một bình luận của cư dân mạng.

hinh anh hai huoc 2
Dân mạng vô cùng thích thú trước biểu cảm của ông bố nhưng cũng ngưỡng mộ tình cảm của gia đình này - Ảnh chụp màn hình

“Bị chiếm giường mà bố cười hạnh phúc là đủ hiểu rồi hen. Bố mẹ mãi mãi là người yêu thương con nhất trên đời này”, N.N chia sẻ.

Mặc dù đã nhiều giờ trôi qua nhưng bức ảnh hài hước này vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao.

Loạt ảnh hài hước nhất ngày: Bé trai ‘đau khổ’ đứng dưới chân cầu thang lặng nhìn bố bế 'kẻ thứ 3' đi ngủ

Loạt ảnh hài hước nhất ngày: Bé trai ‘đau khổ’ đứng dưới chân cầu thang lặng nhìn bố bế 'kẻ thứ 3' đi ngủ

Loạt ảnh hài hước ghi lại khoảnh khắc cậu bé lặng lẽ đứng dưới chân cầu thang, ngóng theo bóng bố bế “kẻ thứ 3” đi ngủ nhận được sự chú ý của cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   bức ảnh hài hước tình cảm gia đình nóng trên mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 3 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 34 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản