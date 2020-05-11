Mặc dù đang bệnh nhưng ông bố lại phải ngồi trên ghế vì bị 2 cô con gái "cướp" giường. Hình ảnh hài hước này nhanh chóng gây bão khắp các diễn đàn trên Facebook.

Thay vì ân cần chăm sóc ông bố đang bệnh, 2 cô con gái rượu lại chiếm giường bệnh nằm chơi điện thoại để bố ngồi trên ghế. Chính vì bị đối xử “bất công” nên ông bố đã gửi tặng 2 cô con gái ánh mắt hình viên đạn nhưng không giấu được sự hạnh phúc trên khuôn mặt. Được biết, bức ảnh này do người mẹ chụp lại. Hình ảnh hài hước này ngay sau đó đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội.

Hình ảnh hài hước gây xôn xao mạng xã hội nhiều giờ qua - Ảnh: Facebook

Mặc dù hình ảnh có vẻ tréo ngoe nhưng lại khiến mọi người vô cùng thích thú. Nhiều người cho rằng bức ảnh này toát lên sự hạnh phúc, ấm áp khiến ai cũng phải ghen tỵ. Không ít người khen gia đình này thật dễ thương, hạnh phúc và để lại nhiều bình luận khen ngợi.

“Nhìn khuôn mặt ông bố đúng kiểu '2 đứa làm con bố hơi lâu rồi đấy'. Một bức ảnh không bình thường nhưng lại dễ thương hết sức”, L.N bình luận.

“Không cần những điều lớn lao, hình ảnh bình dị này cũng khiến nhiều người vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tỵ rồi. Trong ánh mắt chú tràn ngập hạnh phúc dù bị cướp giường bệnh. Tình cảm gia đình đúng là kỳ diệu thật á", một bình luận của cư dân mạng.

Dân mạng vô cùng thích thú trước biểu cảm của ông bố nhưng cũng ngưỡng mộ tình cảm của gia đình này - Ảnh chụp màn hình

“Bị chiếm giường mà bố cười hạnh phúc là đủ hiểu rồi hen. Bố mẹ mãi mãi là người yêu thương con nhất trên đời này”, N.N chia sẻ.

Mặc dù đã nhiều giờ trôi qua nhưng bức ảnh hài hước này vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao.

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