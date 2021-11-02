Nữ sinh đặt gói hàng giá trị lớn rồi 'bom' vì không có tiền trả nhưng cách hành xử của bố mẹ mới khiến netizen bức xúc

Xã hội 02/11/2021 08:47

Mặc nữ chủ shop liên tục giải thích, trình bày, bố mẹ của nữ sinh vẫn lớn tiếng dọa nạt, thách thức với nhiều từ ngữ tục tĩu.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện một nữ sinh đặt đồ rồi "bom hàng" vì không có tiền trả gây tranh cãi, đáng chú ý nhất là cách hành xử của bố mẹ bạn học sinh này. 

Theo lời kể của nữ chủ shop trong đoạn clip, nữ sinh này đã đặt 10 món đồ với tổng giá trị là 420k. Tuy nhiên, nữ sinh hẹn giao hàng đến 4 lần nhưng khi chủ shop đến nơi gọi điện thì không ra nhận. Đến lần thứ 5, chủ shop vẫn không gọi điện được nên cô đã đi hỏi người dân khu vực và đến nhà gặp nữ sinh này. 

Nữ sinh đặt gói hàng giá trị lớn rồi 'bom' vì không có tiền trả nhưng cách hành xử của bố mẹ mới khiến netizen bức xúc - Ảnh 1
Nữ sinh chỉ cúi gằm mặt im lặng khi chủ shop chất vấn - Ảnh: Cắt từ clip

Chủ shop chất vấn: "Tới đây, chị phải tìm người ta hỏi thì em mới ra. Em ra thì em nói em không có tiền. Chị hỏi giờ nào em cũng không chịu nói luôn. Rồi chị xuống đây rồi em mới nhắn là làm sao? Bữa chị hẹn em lấy, trời mưa chị cũng đi xuống nhà em mà em nói em học online".

Trước những lời của chủ shop, nữ sinh chỉ đứng im lặng, cúi gằm mặt rồi chạy vào trong nhà. Chủ shop và người bạn đi cùng nán lại ở đầu ngõ để đợi bố mẹ của nữ sinh về và nói chuyện. Thế nhưng, đáng nói hơn từ lúc này, bố mẹ của nữ sinh lại lớn tiếng dọa nạt, thậm chí có lời lẽ tục tĩu đối với nữ chủ shop.

"Tao nói nó đặt là đừng lấy. Tụi mày đừng có chấp con nhỏ. Mày định quay nhà tao hả?..." - người bố nói. Chưa hết, mẹ của nữ sinh cũng ra lớn tiếng chửi mắng: "Mày nói tiền xe tiền cộ, đăng lên Facebook để công an đòi… Tao không lấy thì mày làm gì tao?".

Nữ sinh đặt gói hàng giá trị lớn rồi 'bom' vì không có tiền trả nhưng cách hành xử của bố mẹ mới khiến netizen bức xúc - Ảnh 2
Mẹ nữ sinh nạt nộ chủ shop mặc dù không nhận hàng - Ảnh: Chụp màn hình

Dù vậy, nữ chủ shop vẫn cố giữ bình tĩnh và nói chuyện với thái độ thiện chí. Tuy nhiên, bố mẹ của nữ sinh vẫn cứ to tiếng, nạt nộ, thách thức rồi quay lưng bỏ đi thẳng vào nhà. 

Đoạn clip khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ sự cảm thông đối với nữ chủ shop. Bên cạnh đó, cũng không ít ý kiến thể hiện sự bức xúc, không đồng tình với cách hành xử của bậc phụ huynh nữ sinh.

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