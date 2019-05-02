Nữ giáo viên vào nhà nghỉ 'chữa sốt rét' với đồng nghiệp: Động thái bất ngờ của người chồng

Không hài lòng với quyết định đình chỉ 2 giáo viên có quan hệ bất chính, người chồng quyết định gửi đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc nữ giáo viên vào nhà nghỉ cùng đồng nghiệp để “chữa sốt rét” gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua, mới đây ông K.V.L (sinh năm 1977, cư trú tại xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) đã chia sẻ một số thông tin mới.

Theo đó, ông L. cho biết vào ngày 2/5 sẽ gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng vì cho rằng mức kỷ luật mà trường đưa ra là không thỏa đáng.

Trước đó, nhà trường nơi bà N.T. T (giáo viên Trường Tiểu học - THCS xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng, vợ ông L.) và ông H.V. Q (giáo viên trường Tiểu học - THCS Mỏ Đá) cho biết sẽ kỷ luật cảnh cáo hai giáo viên này trong thời hạn 12 tháng. Trong suốt thời gian này, nhà trường không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và nâng lương với hai người này.

Người chồng gửi đơn khiếu nại vì không muốn hai người làm hoen ố hình ảnh giáo viên - Ảnh: Internet

Ông L. cho rằng nếu chỉ tạm đình chỉ công việc của bà T. và ông Q. thì sau đó hai người này sẽ được đi dạy lại bình thường. Điều này sẽ làm hoen ố hình ảnh, lối sống của những giáo viên chân chính nên ông quyết định gửi đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, đơn ly hôn của ông L. và vợ vẫn đang được Tòa án nhân dân huyện Chi Lăng xử lý. Trước đó vào ngày 19/4, cả hai được mời lên tòa hòa giải nhưng không thành, cả hai đồng ý ly hôn. Được biết, vì bà T. muốn nuôi cả hai con và đòi chồng đưa 500 triệu đồng mới ra khỏi nhà nên ông L. không đồng ý.

Theo thông tin từ Đất Việt, từ khi ông L. bắt quả tang vợ khỏa thân trong nhà nghỉ với đồng nghiệp, cả hai vẫn ở chung nhà nhưng không khí khá căng thẳng. Bà T. không nói bất cứ lời nào với chồng.

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