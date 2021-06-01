Nóng: Trà Vinh thực hiện giãn cách xã hội từ 0h ngày 1/6

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn tỉnh Trà Vinh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 1/6 cho đến khi có thông báo mới.

Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, ngày 1/6, Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cho biết, trong số kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của 20 trường hợp F1 của bệnh nhân 7302, đã có 1 trường hợp dương tính (sinh năm 2009, là em trai ruột của bệnh nhân 7302).

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh Kiên Sóc Kha cho biết, ngày 1/6, trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 này được chuyển về Bệnh viện dã chiến của tỉnh để cách ly, điều trị. Lực lượng chức năng tiến hành phun xịt khử khuẩn toàn bộ khu cách ly tập trung nơi trường hợp này lưu trú; đồng thời khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc liên quan.

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Tối 31/5, Bộ Y tế công bố, tỉnh Trà Vinh có 1 trường hợp mắc COVID-19, được xác định là bệnh nhân 7302 (21 tuổi, ngụ ở khóm 6, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè), F1 của bệnh nhân 6289.

Đây là ca bệnh COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng ở tỉnh Trà Vinh. Bệnh nhân là nam sinh viên Trường Đại học Văn Lang, TP.HCM; ở trọ tại số 80/59/80 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến của tỉnh Trà Vinh.

Ngay sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên, lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy vết, xác định có 20 trường hợp F1 đưa đi cách ly tập trung, 170 trường hợp F2 thực hiện cách ly tại nhà có giám sát. Tỉnh đã thiết lập vùng cách ly y tế, thành lập ngay các chốt kiểm soát tại khu vực nhà bệnh nhân này, đường 30/4 thuộc khóm 5, khóm 6, thị trấn Cầu Kè, gồm 52 hộ dân với 181 nhân khẩu.

Từ 0 giờ ngày 1/6, toàn tỉnh Trà Vinh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

Hội thánh truyền giáo Phục Hưng chưa được quốc gia công nhận, đề nghị tạm đình chỉ hoạt động điểm nhóm TP.HCM vì lây lan COVID-19 Liên quan đến "ổ dịch" COVID-19 hội thánh truyền giáo Phục Hưng, ông Vũ Chiến Thắng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ đã đề nghị tạm đình chỉ hoạt động của điểm nhóm này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-tra-vinh-thuc-hien-gian-cach-xa-hoi-tu-0h-ngay-1-6-407254.html